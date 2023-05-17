العين يخوض فرصة إنقاذ الموسم أمام النصر

يملك فريق العين فرصة ذهبية لإنقاذ موسمه بالتتويج ببطولة بعد خسارته للقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ونهائي كأس رئيس الدولة وكأس السوبر، وذلك حينما يستقبل في الساعة 19:35 من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضيفه النصر في ذهاب نصف نهائي «كأس المحترفين» كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من فقدان «الزعيم» فرصة المنافسة على لقب الدوري الذي حققه شباب الأهلي، وبات أمامه حالياً التركيز على مهمة إنقاذ الموسم بتخطي النصر وانتظار المتأهل من مباراة الشارقة والجزيرة في المباراة النهائية، ويدرك لاعبو الفريق أن جماهيرهم لن ترضى إلا بإحراز البطولة لتجنّب الخروج من الموسم صفر اليدين.

وقال مدرب الفريق الأوكراني سيرجي ريبروف في المؤتمر الصحافي: «اللاعبون في أتم جاهزية وينتظرون هذه المباراة بفارغ الصبر، لأنه لا تزال هناك فرصة للفوز بهذه البطولة، يتوجب على اللاعبين أن يتفهموا أنه وبغض النظر عن اسم المنافس فنحن مطالبون دائماً بالتركيز على أنفسنا».

وفي المقابل يدخل فريق النصر اللقاء بعد أن تحرر من الضغوط التي واجهته في أحد أصعب المواسم في تاريخه، إذ ظل ينافس على البقاء حتى الجولات الأخيرة، لكن لقاء اليوم سيدخله وهو يرغب في أن يختتم أسوأ مواسمه بتحقيق لقب يصالح به جماهيره.

جوناتاس: فرصتنا للفوز باللقب متاحة

أكد لاعب فريق العين جوناتاس دي سانتوس أن «الزعيم» لم يحالفه التوفيق في إسعاد قاعدة جماهيره، وأنهم مطالبون حالياً بطي صفحة الماضي والتركيز على مباراة اليوم، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة أمامهم لإنهاء الموسم باعتلاء منصة التتويج، وإرضاء الجماهير التي لم تقصّر في دعم وتشجيع الفريق.

وقال جوناتاس في المؤتمر الصحافي: «نحرص دائماً على مضاعفة الجهود ونعمل بقوة خلال الحصص التدريبية، من أجل ترجمة الجهود خلال المباريات إلى أداء قوي ونتائج مرضية، وندرك جيداً أن الموسم حالياً قد أشرف على الانتهاء، الأمر الذي يتطلب تركيزاً أكبر من أجل تتويج جهودنا ببطولة».