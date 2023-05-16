عبدالملك: لدى شباب الأهلي ذخيرة لاعبين تكفيه 10 سنوات

كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم إبراهيم عبدالملك، أن «فرسان دبي» حقق لقب دوري أدنوك للمحترفين، رغم أنه الأقل إنفاقاً ضمن الأندية التي نافست على اللقب خلال الموسم الحالي.

وقال عبدالملك لـ«الإمارات اليوم» عقب حفل تتويج فريقه رسمياً بلقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه ليلة السبت بعد فوزهم على عجمان (1-صفر) في الجولة 26 الختامية للدوري، إن «شباب الأهلي ركّز إلى حد بعيد على عدم إنفاق مبالغ كبيرة خلال الموسم الحالي، ويُعد الفريق الأقل إنفاقاً ضمن أول 4 أو 5 أندية في لائحة الترتيب».

وكان شباب الأهلي قد حسم اللقب في الجولة 25 قبل الأخيرة بعد فوز مثير على بني ياس 2-1، فيما اختتم الدوري متصدراً برصيد 57 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن العين الذي حل في المركز الثاني، ثم الوحدة 52 نقطة، الوصل 47، الجزيرة 46، عجمان 44، والشارقة 43.

وكشف عبدالملك أيضاً أنه: «تم الاستغناء عن عدد من اللاعبين البارزين بسبب عدم تخفيض رواتبهم، بعدما تم التفاوض معهم بشأن تخفيض سقف الرواتب لأننا مقتنعون أن النادي لديه من الكفاءات والعناصر الفنية واللاعبين الشباب القادرين على تعويض رحيل أي لاعب، بينما المفاوضات مع اللاعبين المنتهية عقودهم كانت واضحة لأننا لن نخرج عن سقف الرواتب الذي حددناه».

وعن الاستغناء عن لاعبين كبار مثل عمر عبدالرحمن وماجد حسن قبل بداية الموسم وفي فترة الانتقالات الشتوية أكثر من لاعب مثل حمدان الكمالي وعبدالعزيز صنقور، قال: «نحترمهم ونقدر ما قدموه للنادي ولكن شباب الأهلي لا يقف على لاعب أو اثنين، إذ إننا لدينا ذخيرة من اللاعبين من فريق الرديف تكفي الفريق الأول لـ10 سنوات مقبلة».

وأضاف: «فريق تحت 21 سنة بطل لمدة ثلاث سنوات متتالية، وفرق الأكاديمية حققت 11 بطولة في المراحل السنية، ولا يوجد نادٍ حقق هذا الإنجاز وهو رقم قياسي».

وأشار إلى أن: «هذا الاهتمام من سنوات سابقة بالأكاديمية حيث تم توفير كل عوامل النجاح للأكاديمية من خلال استقطاب أفضل اللاعبين، ولدينا أكاديمية خاصة وأكاديمية عامة، كما أن الأجهزة الفنية لديها إنجازات ممتازة، لذلك نافست الفرق على البطولات جميعها بالحصول على المركز الأول أو الثاني والحصول على لقب الدوري أو الكأس».

أما بالنسبة إلى موقف شباب الأهلي من تجديد عقد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وهل هناك مماطلة من جانبه في الموافقة على عرض النادي، قال: «لا يوجد مماطلة من المدرب إطلاقاً والأمور تسير بشكل جيد جداً وعن قريب سنسمع أخباراً جيدة».

وتحدث نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن موقف اللاعبين في «فرسان دبي»، وهم الأوزبكي عزيز غانييف والإيراني أحمد نورالله والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والسوري عمر خريبين والبلجيكي جايسون دينايير، وقال: «الأمر نفسه بالنسبة إلى اللاعبين الأجانب لا يمكن الحديث عن استمرارهم أو الاستغناء عن خدمات أحد اللاعبين حالياً، خصوصاً أن بطولة الدوري انتهت قبل أيام قليلة، ومن المقرر أن تجلس شركة الكرة واللجنة الفنية مع المدرب، ويتم التشاور حول نقاط القوة ونقاط الضعف واحتياجات الفريق بشكل عام».

وواصل حديثه بقوله: «الأمور الفنية هي التي ستحسم تعاقدات الفريق في المقام الأول، وسنرى ما هي طلبات المدرب من ناحية استبدال بعض اللاعبين في بعض المراكز، ومن جانبنا سنقدم كل ما لدينا لتوفير احتياجات الفريق».

وختم إبراهيم عبدالملك تصريحاته بالتأكيد على أن الأيام المقبلة ستشهد حسم العديد من الملفات المهمة، وقال: «لم يتم حسم أيضاً موقف معسكر الفريق استعداداً للموسم المقبل، إذ سيتم التنسيق مع الجهاز الفني ببحث أفضل الخيارات وتوفير الإمكانات كافة التي يحتاجها الفريق، خصوصاً أن شباب الأهلي سيبدأ الموسم مبكراً بخوض منافسات ملحق دوري أبطال آسيا».

• فريق تحت 21 سنة بطل لمدة 3 سنوات متتالية، وفرق الأكاديمية حققت 11 بطولة.