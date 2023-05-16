«كاراميل سويرل» تتعملق على مضمار «بيلمونت بارك» الأميركي

انتزعت الفرس «كاراميل سويرل» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب بيل موت، لقب سباق «فاغرانسي ستيكس» للفئة الثالثة «جروب 3»، أمس، على مضمار «بيلمونت بارك» الأميركي لمسافة 1300 متر رملي.

وأضافت الفرس البالغة من العمر خمس سنوات، الانتصار الرابع في مسيرتها المقتصرة على 12 مشاركة في عالم السباقات، والأول لها في موسمها الحالي.

ونجح الفارس جونيور ألفرادو، في قيادة «كاراميل سويرل»، لتعقب المتصدرات في المراحل الأولى من السباق، قبل أن يحافظ على قدراتها حتى المنعطف الأخير، والاندفاع بها من الجهة الخارجية عند الوصول إلى رأس المساق المستقيم، متجاوزة منافساتها نحو الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و16 ثانية 98 جزءاً من الثانية، بفارق 2.5 طول عن صاحبة المركز الثاني الفرس الأميركي «دي آر بي» المملوكة لشركتي «كاش إيذ كينغ وإل سي للسباقات» بإشراف المدرب روبرت ريد وقيادة الفارس إيراد أورتيز، وحلت «روسا فيلوسي» بشعار «روبرت دير» بالمركز الثالث بإشراف المدرب دينس لالمان وقيادة الفارس فلافين بارت.

وعلق المدرب بيل موت على انتصار «كاراميل سويرل» بقوله في تصريحات صحافية: «كان بالإمكان إشراك (كاراميل سويرل) قبل هذا السباق، لكنها تعرضت لإصابة طفيفة في قدمها اليسرى، وتوجب علينا منحها بعض الوقت للتعافي، لتؤدي اليوم في (فاغرانسي ستيكس) أداء جيداً للغاية بعد طول غياب، والفارس ألفرادو أحسن قيادتها، ومنحها الفرصة للاسترخاء في المراحل الأولى، وهي قادرة على الاندفاع بسرعة بعد انتظام وتيرة خطواتها».