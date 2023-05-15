حتا بطلاً لدوري «الهواة».. و«الصقور» يرافق «الإعصار» إلى «المحترفين»

أحرز فريق حتا أمس لقب دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، بعد فوزه على فرسان هسبانيا بنتيجة 5-1، كما صعد فريق الإمارات إلى «المحترفين» ليرافق فريق حتا. وذلك بعد فوز «الصقور» على الرمس 4-3، مستفيداً من خسارة دبا الحصن أمام مصفوت بثلاثية نظيفة، في المقابل هبط فريق هسبانيا إلى الدرجة الثانية بهزيمته من حتا، ليرافق فريق بينونة الهابط من جولة ماضية.

في جانب آخر، نجح سيتي في البقاء بدوري الدرجة الأولى بعد تعادله الثمين مع العروبة 3-3، حيث أصبح رصيده 23 نقطة في المركز الـ15. ويعتبر فوز حتا بدرع بطولة الدوري هو الثاني له عندما صعد في الموسم الرياضي 2016، بقيادة المدرب وليد عبيد، بينما صعد ثانياً في موسمين سابقين.

وفي النتائج فاز حتا على فريق فرسان (5-1) في المباراة التي أقيمت في ملعب ذا سيفنز بدبي، ليصبح رصيده 74 نقطة قبل مباراة واحدة من ختام الدوري. وتجمد رصيد فرسان هسبانيا عند 19 نقطة متخلفاً عن سيتي بأربع نقاط. وسجل لحتا محمد خلفان في الدقيقة 10 والإنجليزي بينيك أفوبي في الدقيقتين (49 و90+2) والهولندي ميشيل تي فيردي (58)، وراشد عيسى (66)، ولفرسان هسبانيا مارلون كوستا (78).

وسجل للإمارات البرازيلي ليذيري سيلفا في الدقيقة التاسعة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ثم من ضربة جزاء عن طريق البرازيلي فارياس في الدقيقة 16، وعمر كيتا في الدقيقة 31، وواندرسون كوستا في الدقيقة 41، بينما سجل للرمس لاعب «الصقور» أحمد خميس بالخطأ في مرماه (35)، ثم هدف من البرازيلي طارق لوكاس (38)، ومحمد عمران في الدقيقة 90+3.

وفرط دبا الحصن بفرصة الصعود بعد أن خسر أمام مصفوت بثلاثية نظيفة، حيث سجل لاعب مصفوت إبراهيم خميس هدف فريقه في الدقيقة 45+3، من ضربة جزاء، وهدفين من البرازيلي واليسون أليكس 79 والكاميروني داميلاري 86 ليصبح رصيد مصفوت 53 نقطة وتجمد رصيد دبا الحصن عند 64 نقطة.

«الصقور» استغل خسارة دبا الحصن أمام مصفوت، ليحسم بطاقة الصعود الثانية إلى دوري أدنوك للمحترفين.