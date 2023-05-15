مستقبل جارديم مع شباب الأهلي يتحدد خلال الأيام المقبلة

قال مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي شباب الأهلي محمد حمدون، إن «مستقبل مدرب الفريق، البرتغالي جارديم سيتحدد خلال الأيام المقبلة»، مؤكداً أن الأمور تسير بشكل إيجابي بشأن تحضيرات الموسم المقبل. وقال حمدون في تصريحات صحافية: «جارديم يمتلك شخصية مميزة جداً خصوصاً مع اللاعبين، ورغم العديد من المشاكل التي تعرض لها الفريق، فإنه تعامل معها بشكل طيب». وأضاف: «إدارة النادي ستناقش في الأيام المقبلة موقف المدرب ومعسكر الإعداد للموسم الجديد، خصوصاً أن شباب الأهلي سيبدأ الموسم بخوض ملحق دوري أبطال آسيا».

وأكد حمدون أن شباب الأهلي جعل استبعاد البعض له كفريق مرشح بقوة للقب، حافزاً له، واستطاع الرد على من شكّك في قدراته، وقدّم موسماً مميزاً أنهاه بلقب الدوري. وقال إن إدارة النادي تعاملت بهدوء وبشكل جيد مع صعوبات عدة في الموسم، حيث لم تلتفت إلى مطالبة البعض بإقالة المدرب، واستفادت بشكل أكبر من اللاعبين المواطنين، خصوصاً أن الفريق يضم مجموعة جيدة جداً، سواء من يمتلكون الخبرة أو من المواهب الشابة. وقال إن من إيجابيات شباب الأهلي اللعب الجماعي، إذ لا يوجد لاعب انفرد بالأهداف، حيث توزعت الأهداف بين 15 لاعباً، الأمر الذي منح شباب الأهلي حلولاً عديدة، لكن أكد أنه في الوقت نفسه، سيسعى النادي إلى التعاقد مع مهاجم هداف.

وأشاد بدور رابطة المحترفين، وقال: «لا ننكر دور رابطة المحترفين في إثراء المنافسة وتحديداً على مستوى حضور الجمهور، كان أمراً لافتاً، ما أسهم في أن تخرج المباريات بشكل جمالي». ونوّه بأن شباب الأهلي من أكبر الداعمين للحكام المواطنين، قائلاً، إن النادي لم يطلب الاستعانة بحكام أجانب ولا مرة خلال الموسم. في المقابل تمنّى حمدون أن يتم تقليص عدد الأجانب. وقال: «أعتقد أن تقليل عدد الأجانب يساعد على تطوير المنتخب بحصول المواطنين على فرصة أكبر في المشاركة مع أنديتهم». وشدد في الأخير على أن «دوري أبطال آسيا ضمن أولويات شباب الأهلي، وسنبدأ المعسكر بشكل مبكر، وخلال الفترة المقبلة سيتم تحديد كافة احتياجات الفريق والتحضيرات الخاصة بالموسم الجديد».

شباب الأهلي يضع المنافسة في أبطال آسيا ضمن أولوياته في الفترة المقبلة.