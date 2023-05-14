حتا بطلا لدوري "الهواة".. وعودة "الصقور" إلى "المحترفين"

أحرز فريق حتا اليوم لقب دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة، بعد فوزه على فرسان هسبانيا بنتيجة 5-1، كما صعد فريق الإمارات إلى "المحترفين" ليرافق فريق حتا. وذلك بعد فوز "الصقور" على الرمس 4-3، مستفيدا من خسارة دبا الحصن أمام مصفوت بثلاثية نظيفة، في المقابل هبط فريق هسبانيا إلى الدرجة الثانية بهزيمته من حتا، ليرافق فريق بينونة الهابط من جولة ماضية.

في جانب آخر، نجح سيتي في البقاء بدوري الدرجة الاولى بعد تعادله الثمين مع العروبة 3-3، حيث اصبح رصيده 23 نقطة في المركز الخامس عشر. ويعتبر فوز حتا بدرع بطولة الدوري هو الثاني له عندما صعد في الموسم الرياضي 2016، بقيادة المدرب وليد عبيد، بينما صعد ثانيا في موسمين سابقين.

وفي النتائج فاز حتا على فريق فرسان (5-1) في المباراة التي اقيمت في ملعب ذا سيفنز بدبي، ليصبح رصيده 74 نقطة قبل مباراة واحدة من ختام الدوري. وتجمد رصيد فرسان هسبانيا عند 19 نقطة متخلفا عن سيتي بـ6 نقاط.