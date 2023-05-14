«كويكستيب» لـ «غودولفين» تنشد لقب «1000 غينيز الفرنسي» اليوم

تنشد المهرة «كويكستيب» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب أندريه فابر، لقب سباق «بول ديساي دي بوليش»، أو ما يُعرف بـ«1000 غينيز الفرنسي» المصنف ضمن سباقات الفئة الأولى، ويجري اليوم على مضمار «لونغشامب» الفرنسي العريق لمسافة 1600 متر عشبي.

ويشهد الحفل ذاته، دفع «غودولفين» بالمهرة «برايدستونس» للارتقاء إلى منافسات الفئة الأولى، حين تخوض تحت إشراف المدربين جون وثدي غوسدن، تحدي سباق «بري سان آلاري»، الذي يمتد لمسافة 2000 متر عشبي.

وتطمح «كويكستيب» إلى أن تصبح ثالث مهرات «غودولفين» التي تنجح في غضون 10 أيام في تحقيق الفوز بلقب سباق «كلاسيكي» بعد تتويج «موج» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور بلقب «1000 غينيز الإنجليزي»، الذي جرى السبت الماضي على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، وبعدها بساعات قليلة انتزاع المهرة «بريتي مسشيفاس» بإشراف المدرب براندن والش، للقب «كنتاكي أوكس»، الذي أقيم على مضمار «شيرشل دانز»، ضمن مهرجان «كنتاكي ديربي» الأميركي الشهير. بدورها، تسجل «برايدستونس» في «بري سان آلاري» مشاركتها الثالثة في عالم السباقات، بعد أن استهلتها بعمر السنتين أكتوبر الماضي بالفوز على مضمار «يارموث» البريطاني في سباق للمهرات لمسافة 1600 متر، واتبعته في بداية موسمها بعمر الثلاث سنوات، بشغلها أبريل الماضي المركز السادس في سباق «فرد دارلينغ ستيكس» الذي جرى على مضمار «نيوبري» في بريطانيا.

في جانب آخر، تطلب «كارميل سويرل» لـ«غودولفين» تسجيل انتصارها الثاني في السباقات الفئوية، حين تخوض اليوم تحدي سباق «فاغرانسي ستيكس» للفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 1300 متر، ويقام على مضمار «بيلمونت بارك» الأميركي.

«برايدستونس» تخوض اليوم أيضاً تحدي سباق «بري سان آلاري».