حتا يبحث عن درع «الهواة».. وفرسان هسبانيا يطلب «البقاء»

يحلّ فريق حتا الساعة السادسة و10 دقائق، مساء اليوم، ضيفاً على فريق فرسان هسبانيا في المباراة التي ستقام ضمن الجولة الـ33 ما قبل الأخيرة لدوري الدرجة الأولى، وتقام في ملعب ذا سيفنز بدبي، ويلعب بالتوقيت نفسه مصفوت مع دبا الحصن، والرمس مع الإمارات، والعروبة مع سيتي.

وتتميز مباراة حتا مع فرسان هسبانيا بأهمية كبيرة، إذ إن نتيجتها ستسهم في تحديد بطل الدرجة الأولى، وأيضاً تتعلق ببقاء أو هبوط فرسان هسبانيا إلى الدرجة الثانية.

ويحتاج حتا الذي حسم الصعود في الجولة الماضية إلى دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن بلغ رصيده 71 نقطة، إلى الفوز أو التعادل لضمان الفوز بدرع بطولة «الهواة»، بينما يحتاج فرسان هسبانيا برصيد 19 نقطة، للفوز للاستمرار بالمنافسة على البقاء. وتعتبر وضعيته صعبة، إذ ترتبط أيضاً بنتيجة سيتي الذي ينافسه على البقاء، لكن سيتي يتفوق بالنقاط، إذ لديه 22 نقطة.

في جانب آخر، قد تحسم اليوم هوية ثاني الصاعدين إلى المحترفين، حيث التنافس بين فريقي الإمارات ودبا الحصن، ولدى «الصقور» 65 نقطة، بينما لدبا الحصن 64 نقطة. لكن الأمور قد لا تحسم في هذه الجولة، وتتأجل إلى الجولة الأخيرة. وفي نتائج مباريات أمس، فاز مسافي على بينونة 5-1، وخسر الحمرية 2-1 من الجزيرة الحمراء، وخسر العربي 0-1 من غلف إف سي، وفاز الذيد على الفجيرة 3-2.