شباب الأهلي بطل الدوري بـ 57 نقطة.. والعين الأقوى هجوماً والشارقة الأفضل دفاعاً

كشفت إحصاءات دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي 2022-2023 عن العديد من الأرقام المثيرة التي تناسبت مع ما حدث في البطولة طوال جولاتها، وذلك بعدما فاز شباب الأهلي بلقب الدوري بعد غياب سبعة مواسم، وأنهى الموسم بـ57 نقطة، على الرغم من أنه لم يكن الفريق الأقوى هجوماً، أو الأفضل دفاعاً. ورغم البداية المتعثرة، فإنه نجح في تنظيم صفوفه ورفض الخسارة في أي مباراة بالدور الثاني، ليكون أقل الفرق تعرضاً للهزائم، حيث لم يخسر سوى ثلاث مباريات فقط، بينما امتلك العين أقوى خط هجوم، والشارقة أقوى خط دفاع، لكن ذلك لم يكن كافياً لـ«الزعيم» أو «الملك» لإحراز لقب الدوري، والذي ذهب إلى الفريق الذي امتلك أفضل لعب جماعي في الموسم، وهو شباب الأهلي بقيادة المدرب المتميز البرتغالي جارديم.

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