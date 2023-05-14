جمهور شباب الأهلي يرسم اللوحة الأجمل في ختام الدوري

رسم جمهور شباب الأهلي لوحة إبداعية في ختام دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2022-2023، ليتوج جهوده على مدار الموسم بعدما حضر بقوة إلى استاد راشد، قبل ثلاث ساعات من المباراة الختامية للجولة الـ 26 التي جمعت شباب الأهلي مع عجمان، أمس، على استاد راشد في دبي.

واستقبل عشاق «فرسان دبي» بطل الدوري لحظة وصوله إلى الملعب وسط أجواء حماسية، بينما رفع الجمهور «تيفو» رائعاً احتفالاً بالدرع الثامنة، كما وجه الجمهور التحية إلى فرق المراحل السنية، التي تم تكريمها قبل انطلاق المباراة، عقب تحقيق شباب الأهلي عدداً كبيراً من الألقاب في مختلف المسابقات، وأبرزها لقب دوري أدنوك للمحترفين تحت 21 سنة، ولقب دوري المحترفين.

من جهته، قال رئيس رابطة المشجعين في شباب الأهلي، محمد راشد بن عجيل، إن فوز «فرسان دبي» بلقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه يعد أفضل تتويج للجهد الكبير الذي قام به النادي على مدار الموسم، مشيراً إلى أن جمهور شباب الأهلي رسم اللوحة الأجمل، وأكملها باللوحة الإبداعية التي قدمها في ختام الموسم.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن الموسم الحالي يعد الأفضل في تاريخ مسابقات الدوري في المحترفين من الجوانب كافة، وقال: «لقد شهدت البطولة إثارة كبيرة من خلال منافسة أكثر من ستة أندية على اللقب، وهو ما انعكس أيضاً على الحضور الجماهيري من معظم الأندية».

وأضاف: «جمهور شباب الأهلي أبدع على مدار الموسم في العديد من المباريات، وكان له دور مهم في النتائج الرائعة التي حققها الفريق، خصوصاً في المباريات الصعبة التي احتاج فيها اللاعبون دعم الجمهور».

أما عن سبب الحضور الجماهيري الكبير في الموسم الحالي، فقال: «الجمهور متعطش لحضور المباريات.. المنافسة القوية على اللقب منذ الجولة الأولى، والتحديات الخاصة بين جماهير الأندية بشكل عام، خصوصاً في المباريات الجماهيرية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على المباريات وشكل المدرجات الذي كان من أهم أسباب نجاح الموسم».

وختم بن عجيل تصريحاته بقوله إن جمهور شباب الأهلي كان واثقاً بعودة لقب الدوري إلى الفريق، وقال: «رغم الصعوبات التي واجهها شباب الأهلي في الموسم الحالي، إلا أن الجمهور كان واثقاً بتحقيق الفريق للقب، خصوصاً أن إدارة النادي قامت بعمل كبير، كما أن اللاعبين كان لديهم إصرار رائع على تحقيق الانتصارات، وهو ما ظهر في العديد من المباريات التي شهدت (ريمونتادا) من الفريق عقب تأخره في النتيجة، وآخرها في مباراة بني ياس، التي حسم خلالها (فرسان دبي) اللقب للمرة الثامنة».