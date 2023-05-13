حفلة «عريس الدوري» على أنغام الجسمي

يخوض شباب الأهلي مباراة احتفالية عندما يلتقي مع عجمان في ختام مباريات دوري أدنوك للمحترفين الساعة 7:35 مساء اليوم على استاد راشد في دبي، حيث يتسلم «فرسان دبي» درع الدوري للمرة الثامنة في تاريخه.

وجهزت إدارة شباب الأهلي أجواء احتفالية لعشاق النادي، أبرزها تخصيص البوابة رقم «7» في استاد راشد للسيدات، لحضور حفل تتويج «فرسان دبي» بلقب دوري أدنوك للمحترفين، مجاناً، كما سيقدم النادي مجموعة من الجوائز القيمة للجمهور الذي سيتابع اللقاء من الملعب، بينما يجهز الجمهور استقبالاً رائعاً للاعبين من خلال رفع «تيفو» يليق بهذا اليوم التاريخي.

من جهتها، أعلنت رابطة المحترفين عن مشاركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي في احتفالية التتويج، وقالت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في ليلة أسطورية سيشدو حسين الجسمي بأفضل أغانيه في حفل تتويج بطل دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2022-2023».

ويسعى شباب الأهلي إلى إنهاء الموسم بتحقيق انتصار جديد يؤكد من خلاله صدارته للائحة الترتيب، بعدما حسم اللقب في الجولة الماضية بتغلبه على بني ياس بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 54 نقطة، إذ يأمل «فرسان دبي» أن يعزز من رقمه بأنه الأكثر تحقيقاً للانتصارات في الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما حقق 16 فوزاً في الجولات الـ25 الماضية.

في المقابل يخوض عجمان اللقاء بهدف إنهاء الموسم بإنجاز تاريخي بعدما حقق «البرتقالي» أعلى معدل من النقاط في تاريخ مشاركاته في الدوري بوصول رصيده إلى 44 نقطة، بينما سيصل رصيده إلى 47 نقطة في حال فوزه على شباب الأهلي، وينهي المسابقة في المركز الرابع متفوقاً على الوصل الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط بالمواجهات المباشرة.

أبرز فقرات الاحتفال

■ الفنان حسين الجسمي يحيي حفلاً غنائياً.

■ النادي سيقدم مجموعة من الجوائز للجمهور.

■ تخصيص البوابة رقم 7 لدخول السيدات مجانا.

■ استقبال اللاعبين بـ«تيفو» جماهيري يليق باللحظة التاريخية.

■ المباراة تنطلق الساعة 7.35 على استاد راشد في دبي.

البوابة رقم «7» في استاد راشد مخصصة لحضور السيدات مجاناً.

جماهير شباب الأهلي تستعد للكشف عن «تيفو» خاص باليوم التاريخي.