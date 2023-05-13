نهائيات الألعاب المدرسية في 9 رياضات اليوم

تنطلق مساء اليوم نهائيات بطولة الألعاب المدرسية في أبوظبي، التي ستشهد نهائيات تسع رياضات مختلفة (ألعاب القوى والسباحة والمبارزة والريشة الطائرة والجودو والتايكوندو والقوس والسهم، في حين ستُقام منافسات إضافية في كرة القدم والجوجيتسو).

وشهدت مرحلة التصفيات النهائية منافسة كبيرة بين 1573 لاعباً من مختلف مدارس الدولة في الإمارات السبع، وتأهل 593 لاعباً منهم للنهائيات.

وستُقام نهائيات ألعاب القوى في نادي أبوظبي للكريكت من الساعة 4:00 حتى 6:00 عصراً والسباحة في مسبح مدينة محمد بن زايد من الساعة 1:00 ظهراً حتى الساعة 4:00 عصراً.

في حين تُقام نهائيات المبارزة والريشة الطائرة والجودو والتايكوندو والقوس والسهم وكرة القدم والجوجيتسو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تنطلق المنافسات ابتداءً من الساعة 12:00 ظهراً، ونهائيات كرة القدم في تمام الساعة 5:40 مساءً، وبقية النهائيات في تمام الساعة 6:00 مساءً.