طيران الإمارات تسيّر رحلتين لنقل جماهير «الأبيض» إلى نهائي «خليجي 27»

سيّرت «طيران الإمارات»، اليوم الثلاثاء، رحلتين عارضتين لنقل جماهير المنتخب الوطني إلى مدينة جدة، ضمن مبادرة اتحاد الإمارات لكرة القدم، لتمكين المشجعين من مؤازرة «الأبيض» في مباراته المرتقبة أمام المنتخب السعودي في نهائي «خليجي 27»، المقرر إقامته الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتأتي الرحلتان في إطار الدعم الوطني للمنتخب، وتوفير الفرصة أمام الجماهير الإماراتية للحضور في المدرجات ومساندة اللاعبين في المباراة النهائية، التي يتطلع خلالها «الأبيض» إلى التتويج باللقب الخليجي الثالث.

وذكرت طيران الإمارات في بيان اليوم: "غادرت الرحلتان «ئي كيه 2553» و«ئي كيه 2641» مطار دبي الدولي عند الساعة الواحدة والواحدة والنصف ظهراً على التوالي، وعلى متنهما أعداد كبيرة من مشجعي المنتخب المتوجهين إلى جدة لمتابعة النهائي من المدرجات".

وتُشغّل الرحلتان بطائرتين من طراز «بوينغ 777»، تضم كل منهما 421 مقعداً، بواقع 35 مقعداً في درجة الأعمال و386 مقعداً في الدرجة السياحية.

وأوضحت أن الطائرتان توفران كذلك خدمة «ستارلينك»، التي تتيح للمشجعين البقاء على اتصال بالإنترنت طوال الرحلة، ومتابعة أجواء الاستعداد للمباراة النهائية والتفاعل مع الأحداث قبل انطلاق المواجهة.