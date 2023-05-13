«وارين بوينت» أمل «غودولفين» في «مان أوار ستيكس» الأميركي

ينشد الجواد «وارين بوينت» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إهداء فريق «غودولفين» العالمي، لقبه الثالث تاريخياً في سباق «مان أوار ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويجري اليوم لمسافة 2200 متر رملي على مضمار «بيلمونت بارك» الأميركي.

ويأمل جواد الأربع سنوات، مضاهاة إنجازات زملائه في غودولفين كل من «ديلامي» و«فانتاستك لايت» المتوجين بلقب السباق الأميركي في عامي 1998 و2000.

ويستند (وارين بوينت) في حظوظه، على أدائه المتماسك ووتيرة اندفاعه القوية، التي قادته للحلول بالمراكز الثلاثة الأولى في جميع مشاركاته الثماني في عالم السباقات، متضمنةً انتصاره بسباق ضمن فئة (ليست) أكتوبر الماضي على مضمار (كمبتون) البريطاني، وأتبعه مطلع فبراير من العام الجاري بلقب كأس الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة في البحرين، قبل أن يختتم مشاركاته في الشهر ذاته (فبراير 2023) بالحلول وصيفاً في كأس أمير قطر لخيول جروب 1 بفارق نصف طول عن (رشن أمبرور) بطل السباق.

وعلق مدرب غودولفين شارلي آبلبي، على التحضيرات الأخيرة للجواد (وارين بوينت) بقوله في تصريحات صحافية: «جرت التحضيرات بشكل جيد، والفريق الموجود في (بيلمونت بارك) مرتاح للغاية من حالة الجواد، ويبدو السباق تنافسياً للغاية، غير أن (وارين بوينت) يفضل على الدوام التسابق على مسافة 11 فيرلونغ (2200 متر)، وينطلق من البوابة الثانية، ويفترض أن يكون منافساً قوياً استناداً إلى المستوى الذي أظهره في مشاركتيه الأخيرتين».