النصر يقهر الشارقة.. ويحتل المركز التاسع

حقق فريق النصر فوزاً مهماً على الشارقة بهدف دون مقابل في ختام دوري أدنوك للمحترفين ليرفع رصيده إلى 27 نقطة بالمركز التاسع، بينما يتوقف رصيد الشارقة عند النقطة 43 في المركز السابع بختام الموسم الرياضي.

نجح النصر في السيطرة على الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة وفاعلية على مرمى عادل الحوسني حارس الشارقة، وترجم هذه الأفضلية بهدف المباراة الوحيد الذي سجله النجم المغربي عادل تاعرابت، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من انفراد وتسديدة أرضية استقرت في شباك الشارقة.

وفي المقابل، اعتمد الشارقة على الهجمات المرتدة ولم يشكل خطورة حقيقية إلا في بعض الهجمات كانت أخطرها للمهاجم سالم صالح الذي انفرد بالمرمى تماماً، ولكنه سدد في القائم لتضيع أخطر فرص الشارقة في الشوط الأول الذي شهد مستوى فنياً متميزاً مع أفضلية لفريق النصر الذي كان أكثر خطورة ورغبة في الفوز وتسجيل هدف التقدم، الذي أحرزه النجم المغربي عادل تاعرابت.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريقان الوصول إلى مرمى الفريق الآخر وكان النصر الفريق الأكثر خطورة أيضاً والوصول إلى المرمى وكاد النصر أن يحرز الهدف الثاني في أكثر من مناسبة، ولكن لم ينجح في ذلك وكان أخطرها من انفراد تام بالمرمى للاعب عبدالله أنور مستغلاً تمريرة رائعة للاعب عادل تاعرابت، ولكن لم ينجح في استغلالها بالشكل الأمثل وتصدى لها عادل الحوسني ببراعة.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد لتنتهي المباراة بفوز النصر وتحقيق انتصار معنوي في ختام مشاركته بالدوري استقر بها في المركز التاسع، بينما لم يجد فريق الشارقة أي دوافع لتقديم الأفضل في المباراة خصوصاً أن الفوز لم ينجح من خلاله في الوصول إلى مربع الكبار، واستقر في المركز السابع في موسم نجح من خلاله في تحقيق لقبين.