مبخوت هداف الدوري حتى إشعار «العيناوي لابا»

أحرز علي مبخوت وأحمد العطاس هدفين ليتغلب الجزيرة على اتحاد كلباء بهدفين دون رد، في الجولة 26 من دوري أدنوك للمحترفين، أمس، على استاد محمد بن زايد، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 46 نقطة، بينما توقف رصيد «النمور» عند 33 نقطة.

وتقدم مبخوت إلى صدارة لائحة الهدافين برصيد 27 هدفاً متقدماً على التوغولي لابا كودجو برصيد 26 هدفاً، إذ يلتقي العين مع البطائح اليوم في الجولة نفسها.

وسيطر الجزيرة على وسط الملعب في الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 67% ولكن من دون خطورة على مرمى اتحاد كلباء، إذ اعتمد الفريق الضيف على مصيدة التسلل، وهو ما أوقف هجمات «فخر أبوظبي» في أربع مناسبات، بينما أبرز فرصة كانت من كرة لعبها علي مبخوت إلى المالي عمر تراوري الذي سدد الكرة بجوار القائم (12).

وفي الدقيقة 63 حصل خلفان مبارك على ركلة جزاء سددها علي مبخوت في المرمى محرزاً الهدف الأول (64)، وتصدى القائم لتسديدة قوية من عبدالله رمضان (72)، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أضاف البديل أحمد العطاس الهدف الثاني للجزيرة.