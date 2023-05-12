صراع «البقاء والوصافة» بين العين والبطائح

يدخل فريق العين مواجهة، اليوم، التي تجمعه بضيفه البطائح على استاد هزاع بن زايد الساعة 18:15، ضمن الجولة الأخيرة (26) من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهو مطالب بتحقيق الانتصار من أجل إنهاء الموسم وصيفاً، بعد فقدانه فرصة الاحتفاظ بلقبه، وهو السيناريو الذي يعقد حظوظ منافسه الساعي إلى تحقيق الانتصار، لضمان البقاء الرسمي في «المحترفين

»، بغض النظر عن نتيجة منافسه دبا الذي يلتقي الظفرة. ويملك العين 51 نقطة في المركز الثاني، بينما لدى البطائح 21 نقطة في المركز الـ12.

وستكون مواجهة اليوم بمثابة إعداد جيد لـ«الزعيم» قبل مواجهة النصر في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقد أكمل الفريق التحضيرات، من خلال عدد من الحصص التدريبية على ملعبه، وسيكون اللاعب الكرواتي تين يدفاي أبرز الغائبين عن مواجهة اليوم للإصابة.

من جانبه، أكد مدرب العين، الأوكراني ريبروف، أن «البنفسج» لديه الدافع والحافز للفوز، وقال في المؤتمر الصحافي: «الانتصار أمر مهم لنا، والأهم أننا سنلعب على أرضنا، وبعد هذه المباراة سنبدأ بالتحضير لنصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي». وتعتبر هذه البطولة الفرصة الأخيرة في الموسم الحالي بالنسبة للعين لتحقيق لقب.

في المقابل، يرفع البطائح شعار الفوز فقط في لقاء العين، ويدرك مدربه الوطني معتز عبدالله، أن لا خيار أفضل من الانتصار، خصوصاً أن حظوظهم في البقاء بأيديهم، ولكن سيتوجب عليهم إظهار أفضل ما لديهم خلال المباراة، واللعب بحذر بالغ، وعدم الاندفاع الهجومي، لتفادي منح منافسهم الثغرات، خصوصاً أنه معروف بقدرته على الاستفادة منها. وفي حال تعثر البطائح، عليه انتظار تعادل أو خسارة دبا (19 نقطة) ليحسم البقاء رسمياً.

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نقطة للبطائح في المركز الـ12، ويملك مصيره بيده لحسم البقاء رسمياً.