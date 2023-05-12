دبا يطلب الفوز على الظفرة وينتظر «هدية الزعيم»

يستضيف دبا الفجيرة، اليوم، الظفرة في ختام دوري أدنوك للمحترفين، من خلال الجولة الـ26، حيث لا سبيل أمام دبا سوى الفوز وانتظار خسارة البطائح في لقائه أمام العين اليوم، في التوقيت نفسه الساعة الـ18:15. ويمتلك دبا 19 نقطة في المركز قبل الأخير، وبات مرشحاً بقوة لمرافقة الظفرة إلى دوري الدرجة الأولى، لكنه يتمسك ببصيص الأمل في البقاء، حيث يحتاج إلى الفوز، وانتظار تعثر البطائح الذي يملك 21 نقطة في المركز الـ12.

ويخشى دبا من الظفرة، الذي رغم هبوطه رسمياً حيث لديه 11 نقطة، لكنه فاز على الجزيرة برباعية في الجولة الماضية، ويخوض المباراة من دون ضغوط.

وكان دبا حقق سبع نتائج إيجابية متتالية أعادته إلى واجهة المنافسات، بعد بداية متعثرة استمرت جولات عدة، بدأها بالتعادل مع كلباء 2-2، والفوز على بني ياس 2-صفر، وخورفكان 1-صفر، والتعادل مع الوحدة 1-1، وفاز على البطائح 1-صفر، وعلى النصر 2-1، وتعادل مع الشارقة في الجولة الماضية 1-1.

ولا يتوقع أن يقوم مدرب دبا حسن العبدولي بأي تغيير على التشكيلة التي خاضت لقاء الشارقة. يذكر أن الظفرة فاز ذهاباً على دبا 2-1، وإجمالاً فاز عليه سبع مرات، مقابل ثلاث لدبا وتعادل وحيد.