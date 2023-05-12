بعد تأهل حتا.. المسفر: دوري «الهواة» لم ينته بعد ولدينا أهداف أخرى

أكد مدرب فريق حتا، الدكتور عبدالله مسفر، أن مهمة فريقه الملقب بـ«الإعصار» لم تنته في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، على الرغم من تأهل الفريق على نحو رسمي للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، داعياً لاعبي الفريق إلى خوض آخر مباراتين مع فرسان هسبانيا و«سيتي» بالتركيز العالي الذي ميزهم طوال الموسم وقاد لتحقيق نتائج إيجابية كثيرة.

وقال مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «سنخوض آخر مباراتين بجدية عالية سعياً إلى تحقيق الفوز، ليتمكن الفريق من نيل أكبر عدد نقاط يحققها فريق طوال منافسات دوري الدرجة الأولى في المواسم الماضية، إذ يمكننا أن نصل إلى النقطة 77، ليتم بذلك كسر رقم خورفكان 2007-2008، ودبا الفجيرة موسم 2021-2022، الذي يبلغ 75 نقطة، إضافة إلى عدد مباريات الفوز في موسم واحد، المسمى باسم خورفكان (23 مباراة) مادام في متناول اليد الوصول إلى الرقم 24».

وشكر مسفر مجلس إدارة نادي حتا برئاسة علي عبيد البدواوي، للدعم والمتابعة، وتوفير كل سبل تحقيق النجاح وقال: «إن صعود حتا لدوري الأضواء كان تحدياً صعباً له، لكنه اطمأن لتحقيقه بعد أن شكلت إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين والجمهور المثالي للإعصار خلية نجاح الفريق بالصعود».

ووصف مسفر الفوز ببطاقة الصعود بأنه كان تحدياً صعباً ثانياً بالنسبة له، كونه تسلم الفريق من دون معسكر تدريبي بإشرافه في الجولة الرابعة للدوري، ولاعبين محترفين ليسوا وفقاً لرؤيته، بل رؤية المدرب السابق، لكنه اجتهد على استثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق الانتصارات.

وتابع: «هدفنا الأساسي الفوز بدرع الدوري، وهو هدف مهم وأساسي نطمح إلى تحقيقه ليكون ثاني درع لـ«الإعصار» في مشاركاته في دوري الأولى وفي موسم استثنائي بوجود 17 فريق مشارك»، مضيفاً: «النجاح في تحقيق الطموح في المواسم الصعبة يعتبر من أهم الإنجازات، وبرأيي أنه كان من أصعب المواسم لعدد المباريات التي خاضها كل فريق وبوجود ستة فروقات تتنافس بشكل حقيقي، إضافة إلى فرق تلعب ببسالة لتحقيق البقاء».

وأكمل: «الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى الحالي نجح بشكل مميز، ولكن على الرغم من ذلك يحتاج إلى دراسة نقاط القوة والضعف لتحسينها، والشكر لاتحاد كرة القدم للنجاح بإخراج الدوري بشكل مميز».