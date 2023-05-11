النصر يهزم الشارقة ويستقر في المركز التاسع بالدوري

حقق فريق النصر فوزاً هاماً في أخر مبارياته بدوري أدنوك للمحترفين 2022-2023 على الشارقة بهدف دون مقابل في ختام مباريات الفريقين بالجولة 26 من البطولة ليحصد النصر 3 نقاط ثمينة يصل بها إلى 27 نقطة بالمركز التاسع بينما يتوقف رصيد الشارقة عند النقطة 43 في المركز السابع بختام الموسم الرياضي.

نجح النصر في السيطرة على الشوط الأول من البداية وكان الأكثر خطورة وفاعلية على عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، وترجم هذه الأفضلية بهدف المباراة الوحيد الذي سجله النجم المغربي عادل تاعرابت، في الوقت الضائع من الشوط الأول من انفراد وتسديدة أرضية مرت من أسفل الحارس واستقرت في شباك الشارقة.

وفي المقابل اعتمد الشارقة على الهجمات المرتدة ولم يشكل خطورة حقيقية إلا في بعض الهجمات كانت أخطرها للمهاجم سالم صالح، الذي انفرد بالمرمى تماما ولكنه سدد في القائم لتضيع أخطر فرص الشارقة في الشوط الأول الذي شهد مستوى فني متميز مع أفضلية لفريق النصر الذي كان أكثر خطورة ورغبة في الفوز وتسجيل هدف التقدم، الذي قدمه النجم المغربي عادل تاعرابت، للاعب النصر المصاب حسين مهدي.