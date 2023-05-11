الكشف عن مجموعات كأس آسيا "قطر 2023".. الإمارات في المجموعة الثالثة

سحبت اليوم الخميس في دار أوبرا كتارا في الدوحة، قرعة نهائيات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين بمشاركة 24 منتخباً وأوقعت القرعة المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات إيران وهونغ كونغ و فلسطين، علما أنه تم قسيم المنتخبات إلى أربعة مستويات، وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخير.

ووفقا لنظام البطولة فإن تم تقسيم المنتخبات على ست مجموعات، ،إذ ضمت كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 صاحبا المركزين الأول والثاني، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث،

يذكر أن منتخب الإمارات الوطني قد تأهل إلى النهائيات بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة بعد تحقيقه الفوز في ست مباريات مقابل خسارتين،

وسجل 23 هدفاً، واستقبلت شباكه سبعة أهداف، وذلك ضمن المجموعة السابعة التي ضمت إلى جانبه منتخبات كل من فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

المجموعات الـ 6

- المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان

- المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند

- المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين

- المجموعة الرابعة: اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام

- المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين

- المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قرغيزستان، عمان