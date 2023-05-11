خورفكان والوصل.. الختام المفرح

يحل فريق الوصل ضيفاً ثقيلاً على خورفكان في الساعةالسادسة والربع من مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان، ضمن الجولة 26 والأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين.

ويبلغ رصيد الوصل 44 نقطة، بينما لدى خورفكان 24 نقطة.

ويتطلع خامس الترتيب فريق الوصل لتحقيق الفوز بانتظار نتيجة مباراة عجمان لإنهاء الموسم في المركز الرابع، بينما ستقوده نتيجة الخسارة وفوز الشارقة والجزيرة إلى التراجع للمركز السابع، في المقابل فإن فوز خورفكان سيقود «النسور» لإنهاء الموسم وهو في المركز التاسع، أياً كانت نتائج الفرق التي تنافسه على المركز نفسه وهي النصر وبني ياس. ويبحث خورفكان عن إنهاء الموسم بأفضل نتيجة، وهو يلعب على أرضه وأمام جمهوره، وأيضاً لرد الاعتبار للخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق في مرحلة الذهاب بثلاثية قاسية، ومن جانب يريد الوصل الذي كان منافساً حقيقياً على اللقب حتى قبل ثلاث جولات إرضاء جمهوره العريض بعد فقدان فرصة المنافسة.

وكان الفريقان التقيا بشكل مباشر في سبع مباريات، فاز الوصل في أربع مباريات، وفاز خورفكان في اثنتين، وتعادلا في مباراة واحدة.