النصر يريد طي صفحة أسوأ موسم له في تاريخ الدوري

يستضيف فريق النصر، اليوم، في الجولة 26 الختامية من دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023، منافسه الشارقة ليختتم الموسم الأسوأ للعميد في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، بعد أن عانى الفريق كثيراً هذا الموسم، وكان قريباً من الهبوط، خصوصاً في الدور الأول، الذي لم ينجح خلاله إلا في تسجيل فوز واحد فقط، وكان في الجولة الثانية أمام عجمان.

ويحتل النصر المركز العاشر برصيد 24 نقطة، وخسارته اليوم وفوز بني ياس يعني تراجعه إلى المركز الـ11، فيما يحتل الشارقة المركز السابع برصيد 43 نقطة.

وكان النصر قد عانى من جديد في آخر مبارياته، بعد أن خسر أمام دبا والبطائح في آخر جولتين، وهما الفريقان المهددان بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، ويتنافسان في الجولة الأخيرة على بطاقة واحدة للبقاء في دوري أدنوك للمحترفين.

في المقابل، يخوض الشارقة المباراة وهو في مركز سيئ بجدول الترتيب، رغم الفوز ببطولتين هذا الموسم، إلا أنه عاد إلى نتائجه السلبية، ولم ينجح في تحقيق الفوز بآخر ثلاث مباريات من البطولة، بخساراتين وتعادل.

ويبحث الفريقان اليوم عن الفوز من أجل مصالحة جماهيرهما في ختام الدوري، قبل الاستعداد لخوض الدور نصف النهائي في كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، حيث صعد الفريقان إلى المرحلة قبل النهائية، إذ يواجه النصر العين، بينما يواجه الشارقة الجزيرة.

وكانت مباراة الفريقين في الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة قوية، وهو ما يجعل مباراة اليوم مرشحة لتكون قوية أيضاً، رغبة من كل فريق في محاولة إثبات أفضليته بختام الموسم.