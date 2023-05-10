قرعة آسيا 2023 تسحب غدا .. منتخب الإمارات في المستوى الثاني

تجرى يوم غد الخميس بدار أوبرا كتارا في العاصمة القطرية، الدوحة، مراسم قرعة نهائيات كأس آسيا 2023 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخباً سيتم تقسيمها على ست مجموعات، حيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل إلى دور الستة عشر صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

علما أنه حسب لائحة البطولة سيتم تقسيم المنتخبات إلى أربعة أوعية، كل ستة منها في وعاء، وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخير، حيث تتواجد منتخبات قطر، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا والسعودية في المستوى الأول، فيما يضم المستوى الثاني منتخبات العراق، الإمارات، عُمان، أوزبكستان، الصين، الأردن.

ويضم المستوى الثالث منتخبات البحرين، سوريا، فلسطين، فيتنام، قرغيزستان ولبنان، والمستوى الرابع منتخبات الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونغ كونغ، الصين وإندونيسيا.

وكان منتخب الإمارات تأهل إلى النهائيات بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة بعد تحقيقه الفوز في 6 مباريات مقابل خسارتين وسجل 23 هدفاً واستقبلت شباكه سبعة أهداف علماً أن المجموعة ضمت إلى جانب منتخبنا كل من فيتنام وماليزيا وتايلند وإندونيسيا.