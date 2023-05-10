جارديم «عبقري التدريب» الجديد في دوري المحترفين

سجل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم اسمه قائمة أفضل المدربين في تاريخ دوري المحترفين، بعدما قاد شباب الأهلي للتتويج بلقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه، ليؤكد نجاح رهان إدارة «فرسان دبي» على مدرب موناكو والهلال السابق.

وخاض شباب الأهلي مرحلة جديدة في تاريخه بعدما أعلنت شركة كرة القدم في «فرسان دبي» في الصيف الماضي تعاقدها مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، ليصبح أول مدرب برتغالي في تولى تدريب شباب الأهلي طوال تاريخه، إذ راهنت شركة الكرة على أن يقدم الفريق موسماً استثنائياً تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 48 عاماً، ونجح بالفعل جارديم في أن يعيد لقب الدوري إلى خزينة النادي بعد غياب سبع سنوات.

وأضاف المدرب البرتغالي اسمه إلى قائمة الشرف مع العديد من المدربين الذين قادوا تدريب شباب الأهلي على مر تاريخه، والمنتمين إلى مدارس كروية عريقة، أبرزهم المجري هيديكوتي، والألماني وينفرد شايفر، والفرنسي آلان ميشيل، والإسباني كيكي سانشيز فلوريس، والروماني أولاريو كوزمين، والأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ومن المدربين العرب، السوداني فوزي التعايشة، والتونسي يوسف الزواوي، إلى جانب المدرب الوطني مهدي علي.

ورغم أن ليوناردو جارديم حقق أسوأ بداية لفريق شباب الأهلي في آخر 11 نسخة من دوري المحترفين، بحصول الفريق على سبع نقاط من أصل 15 نقطة في أول خمس جولات من المسابقة بخسارته أمام كل من الشارقة والظفرة وتعادله مع اتحاد كلباء وفوزه على كل من دبا الفجيرة والوحدة، إلى جانب مطالبة عدد من مشجعي «فرسان دبي» بالاستغناء عن خدماته، ولكن «عبقري التدريب» الجديد في الدوري قاد شباب الأهلي إلى قلب التوقعات على عدد كبير من متابعي الدوري استبعدوا الفريق من المنافسة على اللقب، وحصد جارديم الانتصار تلو الآخر وظهرت بصمته الواضحة في قيادة الفريق فنياً وتدخلاته المثمرة في العديد من المباريات.

وتصدر «فرسان دبي» لائحة الترتيب للمرة الأولى في الجولة الـ10، وخسرها في الجولة الـ12 قبل أن يعود مجدداً إلى المركز الأول في الجولة 13، وتراجع إلى المركز الثاني في الجولة 16، ثم عاد إلى الصدارة في الجولة 17 ولم يتنازل عنها ليتصدر شباب الأهلي الترتيب في 15 جولة من إجمالي 26 جولة.

ويمتلك ليوناردو جارديم خبرات كبيرة في الدوريات الأوروبية والأمر نفسه في قارة آسيا، إذ تعد أبرز محطاته في أوروبا التي بدأت في 2003 مع مواطنه كماتشا ثم تولى تدريب أندية براغا وسبورتينج البرتغاليين وأولمبياكوس اليوناني (أحرز معه لقبي الدوري والكأس 2013) وموناكو (توج معه بطلاً للدوري الفرنسي 2017 بعد غياب 17 عاماً كما تأهل للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل لتدريب الهلال السعودي ويحقق معه لقبي دوري أبطال آسيا وكأس السوبر المحلي.

حسن إبراهيم: المنظومة الإدارية أسهمت في نجاح جارديم

أكد لاعب شباب الأهلي السابق حسن علي إبراهيم أن المنظومة الإدارية في «فرسان دبي» هي السبب الأساسي في نجاح المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مع الفريق في الموسم الجاري.

وقال إبراهيم لـ«الإمارات اليوم» إن الدور الكبير من إدارة النادي أسهم في توفير الاستقرار الفني الذي شهده شباب الأهلي على مدار الموسم، موضحاً: «رغم الإصابات وانتقادات بعض المتابعين لصفقات الفريق إلى جانب البداية غير الجيدة في الجولات الأولى من الدوري، ولكن إدارة النادي تعاملت بحكمة مع الموقف ووفرت كل الدعم للمدرب واللاعبين».

وأضاف: «أرى أن الدور الإداري أسهم في التفاف اللاعبين والجهاز الفني داخل غرفة الملابس وخلال التدريبات، وجعل تركيز الفريق على العودة إلى الانتصارات وتقديم موسم رائع في الدوري».

وأشاد إبراهيم بالبرتغالي جارديم، وقال: «مدرب شباب الأهلي تعامل بشكل جيد جداً مع الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين، إذ إنه مدرب كبير يمتلك إمكانات ممتازة وسبق له الفوز بلقب دوري أبطال آسيا مع الهلال السعودي».

وتابع: «تميز جارديم بتصريحاته الإعلامية المتزنة والتركيز على العمل مع الفريق دون الالتفات إلى أي مشاكل خارج نطاق الفريق».

وختم تصريحاته بقوله: «أرى أن اللاعبين المواطنين هم من أهم أسباب نجاح شباب الأهلي في الفوز بلقب الدوري، إذ إن تأثيرهم أكبر من اللاعبين الأجانب».