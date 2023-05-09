الحكم الإماراتي أحمد عيسى يشارك في كأس العالم للشباب

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم في بيان صحافي عن مشاركة عدد من حكام كرة القدم الدوليين والمحليين في إدارة عدد من البطولات والمسابقات العربية والدولية خلال شهري مايو الجاري ويونيو المقبل، إذ تُعد أبرز تلك المشاركات، تكليف لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، حكم الساحة الدولي أحمد عيسى درويش (حكم فيديو) ضمن طاقم حكام بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها الأرجنتين في الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

وعيّنت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم الإماراتي نواف أحمد حسن ضمن طاقم حكام بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو الجاري، كما كلفت إبراهيم المنصوري عضو لجنة حكام كرة القدم الشاطئية في اتحاد الكرة، مُقيماً لحكام البطولة، بالإضافة لمشاركة أخرى للمنصوري مُقيماً لحكام التصفيات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 25 إلى 27 الحالي، والمؤهلة لبطولة أنوك العالمية الشاطئية "بالي 2023".

وتُشارك الحكمة الدولية أمل جمال (حكم مساعد) ضمن طاقم حكام المباراة الودية الثانية التي ستجمع منتخبي السعودية وفلسطين بعد غد "الخميس" على ملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، كما شاركت في إدارة المباراة الودية الأولى التي أقيمت يوم الأحد الماضي على ذات الملعب وانتهت بالتعادل السلبي.

