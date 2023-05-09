شمس «غودولفين» تسطع في «كنتاكي ديربي» و«غينيز الإنجليزي»

واصلت خيول «غودولفين» تألقها على أعرق مضامير وسباقات الخيل على العالم، بتحقيقها تسعة انتصارات في مهرجاني «كنتاكي ديربي» والـ«غينيز الإنجليزي» اللذين أقيما على مضمار «شيرشل داونز» و«نيوماركت» وأسدل الستار عنهما أول من أمس، من ضمنها أربعة انتصارات لسباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً.

وخطفت خيول الشعار الأزرق، الأضواء في مهرجان «كنتاكي ديربي»، بحصدها ثلاثة انتصارات في الفئة الأولى «جروب 1»، استهلت أولها يوم الجمعة الماضي بإنجازٍ تاريخي غير مسبوق بتاريخ الفريق العالمي، بعد أن نجحت المهرة في إهداء «غودولفين» الانتصار الأول تاريخياً بلقب «كنتاكي أوكس» الذي امتد على مسافة 1800 متر رملي، قبل أن يشهد اليوم التالي، إضافة كل من «مطرية» و«كوديز ويش» الانتصارين الثاني والثالث للفئة الأولى، بفوز «مطرية» بلقب «ديربي سيتي ديستاف ستيكس» لمسافة 1400 متر رملي، وتحقيق «كوديز ويش» لقب «شيرشل داونز ستيكس» الذي امتد على مسافة 1400 متر رملي.

بدورها، تنوعت الانتصارات الستة التي حققتها جياد «غودولفين» على مدار الأيام الثلاثة لمهرجان الـ«غينيز الإنجليزي» الذي انطلق منذ يوم الجمعة الماضي على مضمار «نيوماركت» العريق، واستهلت بانتصارين عبر كل من «هيركين لين» الذي توج بطلاً لسباق «جوكي كلب ستيكس» لخيول «جروب 2» لمسافة 2400 متر عشبي، واتبع في ذات اليوم بحصد «كاسيل واي» لقب سباق «نيوماركت ستيكس» لخيول فئة «ليستد» لمسافة 2000 متر عشبي.

وشهد يوم السبت، انتصاراً وحيداً لخيول الشعار الأزرق جاء في فئة «هانديكاب هيرتيج» بفوز الجواد «كينغ أوف كونكويست» بلقب سباق «هودين سوفولك ستيكس» الذي امتد لمسافة 1800 متر عشبي، قبل أن يحمل اليوم الختامي للمهرجان أول من أمس، إضافة ثلاثة انتصارات جديدة، جاءت مع المهرة «موج» بإهدائها الإمارات اللقب الـ15 تاريخياً في البطولة الكلاسيكية العريقة «1000 غينيز الإنجليزي» لخيول «جروب 1» التي جرت لمسافة 1600 متر عشبي، بجانب فوز «أديار» بلقب سباق «غوردن ريتشاردس ستيكس» للفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 2000 متر عشبي، وآخرها مع المهر «أون بوينت» بتتويجه بلقب سباق «هودين بريتش ستيكس» للخيول المبتدئة لمسافة 1000 متر عشبي.