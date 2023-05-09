لاعبو شباب الأهلي: الضغوط تصنع الأبطال

شدد لاعبو فريق شباب الأهلي على أن الضغوط حاصرت الفريق منذ التعادل في الجولتين الماضيتين من بطولة الدوري، والتي قلصت الفارق مع المنافسين إلى ثلاث نقاط، وأنهم خاضوا مباراة بني ياس أول من أمس تحت ضغط كبير، لكنهم أكدوا أن الضغوط هي ما يصنع الأبطال، وأن فريقهم حقق اللقب رغم أنه لم يكن من ضمن المرشحين في بداية الموسم.

وقالوا في تصريحات صحافية عقب الفوز على بني ياس وحسم اللقب، إن عناصر الخبرة في الفريق كان لها دور مهم في الخروج بنقاط المباراة التي حبست الأنفاس عقب تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول، وإن الفريق أظهر شخصية البطل ونجح في قلب تأخره إلى فوز 2-1، وحسم اللقب قبل جولة من نهاية الموسم.

من جهته، اعترف مدافع فريق شباب الأهلي، عبدالعزيز هيكل، بأنهم كانوا يشعرون بالضغط خلال لقاء بني ياس بسبب رغبتهم في حسم المباراة وتفادي أي مفاجأة قد تحدث من منافسهم، وتأجيل حسم اللقب للجولة الأخيرة.

وقال هيكل: «ضغط المباراة كان واضحاً علينا لأننا كنا نريد أن نحسم اللقاء مبكراً. أود أن أشكر الجماهير التي ظلت تقف خلف الفريق منذ بداية المشوار حتى الجولة الأخيرة».

بدوره، قال لاعب فريق شباب الأهلي، حارب عبدالله، إن الضغوط كانت تحاصر الفريق خلال الفترة الأخيرة لكن بالنسبة لفريق بحجم شباب الأهلي فإن الضغوط هي ما يصنع الأبطال. وأضاف: «كنا نعرف أنه يجب علينا التعامل مع كل الضغوط. في مباراة بني ياس كنا متأخرين بالنتيجة لكننا أظهرنا شخصية البطل، ومن المهم أننا حسمنا لقب الدوري في هذه المباراة».

من جهته، قال مهاجم فريق شباب الأهلي، يحيى الغساني، إنه لا يستطيع وصف الفرحة التي يشعر بها حالياً بعد حسمهم لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم قبل جولة من نهاية المسابقة.

وقال الغساني: «لا أخفي أنني كنت اشعر بالضغط، ولكن كنت أقول عكس ذلك بأنه لا توجد أي ضغوط، وذلك حتى لا نتأثر في المباريات، وبالنسبة لي لا أستطيع أن أصف فرحتي بهذا اللقب».

وحول الدور الهجومي وتسجيل الأهداف ومن بينها هدف حسم اللقب في مرمى بني ياس، قال الغساني: «بمساعدة زملائي اللاعبين استطعت تسجيل الأهداف. من المهم بالنسبة لنا أن نكون في كل موسم على منصات التتويج».

من جانبه، قال حارس مرمى فريق شباب الأهلي، ماجد ناصر: «إن لقب الدوري في الموسم الحالي هو رسالة لبعض المحللين الذين ظلوا يتحدثون عن ضرورة إتاحة الفرصة للاعبين الشباب بدلاً عن الاعتماد على أصحاب الخبرة».

وقال ناصر في تصريحات صحافية: «هذه البطولة هي الأغلى بالنسبة لي، وذلك لأن بعض الرياضيين الذين يجلسون في الاستديوهات يقيّمون اللاعبين كما يريدون، لكن أقول إن العطاء هو المهم وليس العمر. عليهم أن يفهموا أن أصحاب الخبرة لاعبون مهمون، وفي مباراة مثل التي خضناها أمام بني ياس كان بالتأكيد من المهم الاعتماد على اللاعبين الذين يملكون الخبرة».

جارديم: لم تكن لدينا الأفضلية للمنافسة في بداية الموسم

اعترف مدرب فريق شباب الأهلي، البلجيكي ليوناردو جارديم، بأن فريقه لم يكن مرشحاً في بداية الموسم لتحقيق اللقب مقارناً بالفرق الأخرى على غرار العين والشارقة والجزيرة.

وقال المدرب في تصريحات صحافية عقب حسم اللقب: «في بداية الموسم لم تكن لدينا الأفضلية للمنافسة على لقب بعكس الفرق الأخرى، كان يجب علينا الاجتهاد».

وأضاف: «أبارك للاعبين على هذا المجهود الذي قدموه في البطولة. نحن سعداً بكل تأكيد بهذا اللقب، وفي الأخير

يكون بطل الدوري فريقاً واحداً وكان نحن».