شباب الأهلي بطل الدوري بـ «العمل الجماعي».. بعيداً عن الأرقام الفردية

كشفت إحصائيات رابطة المحترفين عن الدور الفاعل للعمل الجماعي في حسم شباب الأهلي للقب دوري أدنوك للمحترفين في وقت لم يحضر اسم أي من لاعبي «الفرسان» في المراكز الثلاثة الأولى في الإحصائيات الرسمية الفردية لدوري الموسم الجاري، بعد أن تقاسم نجما العين والجزيرة لابا كودجو وعلي مبخوت صدارة الهدافين قبل جولة على الختام بـ(26 هدفاً)، فيما تألق كل من صانعي ألعاب العين وعجمان المغربي سفيان رحيمي والتونسي محمد فراس على صعيد صدارة الأكثر صناعة للأهداف بواقع (11 تمريرة حاسمة) لكل منهما، بالإضافة إلى ذهاب صدارة الأكثر تسديداً على المرمى والمراوغات الناجحة التي ذهبت لكل من مهاجم العين لابا كودجو (126 تسديدة)، ومهاجم الجزيرة المغربي أشرف بن شرقي (69 مراوغة).

وأكدت إحصائيات الأندية في الدوري، مدى العمل الجماعي الذي قدمه «فرسان دبي» نحو حصد اللقب، باحتلال الفريق المرتبة الثانية على صعيد الأكثر تسجيلاً للأهداف بإجمالي 52 هدفاً، خلف العين صاحب المركز الأول بإجمالي 62 هدفاً.

كما أسهمت دفاعات شباب الأهلي في حسم اللقب، بعد أن حل الفريق شريكاً في المركز الثاني على صعيد أقل استقبالاً لشباكه للأهداف مع الوحدة بواقع (25 هدفاً) بفارق الخمسة أهداف عن الشارقة صاحب المركز الأول والذي اكتفت شباكه بتلقي (20 هدفاً).

وحل شباب الأهلي بالمركز الثاني على صعيد قائمة الأكثر تسديداً ضمن القوائم الثلاث للمرمى بواقع 52 تسديدة، بفارق الـ10 تسديدات عن العين المتصدر.

من جهته، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق والمحلل الرياضي محمد مطر غرب أن منظومة العمل الجماعي كانت العامل الرئيس في نجاح شباب الأهلي بحصد لقب دوري أدنوك للمحترفين قبل جولة عن نهاية البطولة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الفكر الاحترافي لمدرب شباب الأهلي البرتغالي جارديم، الذي اعتمد على آلية العمل الجماعي، كان عاملاً رئيساً في قدرة (فرسان دبي) على تخطي التحديات التي مر بها الفريق على مدار الموسم، خصوصاً في تعويض المصابين، والاعتماد على لاعبين نجحوا في تنفيذ ما يطلب منها على أرضية الملعب».

وأوضح: «بغض النظر عن الأسماء وإحصائيات الموسم إلا أن العناصر البديلة نجحت في السير على منظومة عمل الفريق

ذاتها أثناء المباريات، وهو ما لمسناه في العديد من المباريات التي نجح فيها شباب الأهلي في قلب تأخره إلى فوز، في عناصر مجتمعة ساعدت في حسم اللقب».

وأضاف: «ما قدمه شباب الأهلي منذ بداية الموسم، يمثل درساً مجانياً لباقي الأندية، في القدرة على إتمام تعاقدات تخدم الفريق وبكلف مالية وقيم سوقية أقل مقارنة من باقي الأندية الأخرى، وحصد (فرسان دبي) اللقب يمثل درساً يجب أن يحتذى، في أن الصفقات الكبيرة والباهظة ليست شرطاً في قدرة الفريق على حصد الألقاب من عدمها».

واختتم: «حتى شباب الأهلي ذاته، كان بحال أفضل بكثير في مواسم سابقة لم ينجح حينها في الفوز باللقب، مقارنة بالموسم الجاري الذي فرضت الواقعية نفسها، ليس على صعيد نجاح التعاقدات والانتدابات فحسب، بل في كيفية جعل عناصر الفريق

كافة تعمل في منظومة واحدة ومتكاملة، قادرة على تنفيذ فكر المدرب وتحقيق النتائج المرجوة منها».

وتالياً أبرز الإحصائيات الرسمية لدوري «أدنوك للمحترفين» لموسم 2022-2023، وفقاً لتصنيفي الأندية واللاعبين: