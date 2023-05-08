شعار «فرسان دبي» يضيء سماء المحترفين

حسم فريق شباب الأهلي لقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم إثر فوزه الثمين خارج ملعبه على بني ياس 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «الشامخة» ضمن الجولة 25 من البطولة، ليضع النقطة 54 في رصيده ليحسم بذلك «فرسان دبي» اللقب قبل خوض الجولة الأخيرة التي ستجمعه بفريق عجمان وهي مواجهة ستشهد تسليم الفريق درع البطولة والميداليات الذهبية وسط احتفالية مع جمهوره.

ولم يكن طريق شباب الأهلي لحسم اللقب على ملعب بني ياس سهلاً وإنما شاقاً للغاية خصوصاً في ظل حالة التوتر وسط اللاعبين والرغبة في تفادي أي تعثر قد يتسبب في حسم اللقب الجولة المقبلة وهو ما تسبب في الاستعجال أمام المرمى خصوصاً، كما أن هدوء أصحاب الأرض والجدار الدفاعي المحكم الذي بنوه أمام مرماهم، أضاف المزيد من الضغط.

وعاند الحظ الضيوف خلال الشوط الأول إذ تصدت العارضة مرتين بواسطة يوري سيزار وأخرى من عمر خريبين وكان واضحاً أن الاستعجال وعدم التركيز وراء إهدار الفرص الأخرى التي حصلوا عليها، ومع اقتراب الشوط من نهايته تحرر «السماوي» من الضغط وشن بعض الهجمات الخطرة على مرمى حارس شباب الأهلي ماجد ناصر.

وحبس الشوط الثاني الأنفاس نظراً للإثارة الكبيرة من جانب الفريقين، إذ عكس مجريات اللقاء افتتح أصحاب الأرض التسجيل بواسطة لاعبهم ساشا إيفيكوفيتش من كرة رأسية في الدقيقة 61 استقرت في شباك الحارس ماجد ناصر وسط حالة من الذهول من لاعبي «الفرسان» تسببت في دخول الفريق في حالة من الإحباط.

ومرت الدقائق ثقيلة على لاعبي شباب الأهلي لكن الفرج جاء بواسطة لاعبهم الأوزبكي عزيز جانيف في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من خط منطقة الجزاء خلفت حالة من الفرح وسط اللاعبين وإعادة الثقة للفريق، وهو ما استفاد منه سريعاً وسجل هدف التقدم بعد ثلاث دقائق فقط بواسطة لاعبه الدولي يحيى الغساني في الدقيقة 73، واستمرت المباراة سجالاً بين الفريقين إلى أن أطلق حكم المباراة صافرة النهاية بفوز شباب الأهلي بنتيجة 2-1.