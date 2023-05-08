هدف قاتل يعيد العين إلى المركز الثاني

أحرز البرازيلي جوناثان هدفاً في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع ليفوز العين على الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام مباريات الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، أمس، على استاد الوصل في زعبيل، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 51 نقطة ويستعيد المركز الثاني من الوحدة، بينما توقف رصيد «الإمبراطور» عند 44 نقطة في المركز الرابع.

ودخل الوصل أجواء اللقاء بشكل سريع بعدما أحرز الإيفواري أداما ديالو الهدف الأول من هجمة منظمة وصلت إلى عبدالرحمن صالح الذي لعب كرة عرضية، وقابلها ديالو بتسديدة متقنة في المرمى (5).

وسيطر العين على مجريات اللعب بعد الهدف الوصلاوي، وفي الدقيقة 20 حصل التوغولي لابا كودجو على ركلة جزاء بعدما تعرض للعرقلة من حسن إبراهيم، وتألق حارس «الفهود» خالد السناني بتصديه لتسديدة لابا (22).

وفي الدقيقة 28 حصل مدافع الوصل، الصربي ألكسندر على بطاقة حمراء بعدما عرقل المنفرد بالمرمى، المغربي سفيان رحيمي.

وأحرز بندر الأحبابي الهدف الأول من تسديدة قوية دخلت المرمى (52)، قبل أن يضيف الأحبابي الهدف الثاني بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة (72)، وفي الدقيقة 87 حصل الوصل على ركلة جزاء أحرزها فابيو ليما ورد البرازيلي جوناثان بإحراز الهدف الثالث لـ«الزعيم» في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز العين.