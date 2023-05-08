تعادل اتحاد كلباء وخورفكان

فرض خورفكان التعادل الإيجابي على مستضيفه اتحاد كلباء بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين في مباراة متوسطة فنياً من الطرفين بسبب وضع الفريقين في وسط جدول الترتيب وبعد أن خسر دبا نقطتين أمام الشارقة، ما أعطى خورفكان الضوء الأخضر الرسمي للاستمرار في الأضواء. وبهذه النتيجة يصل فريق اتحاد كلباء إلى 33 نقطة في المركز الثامن، وارتفع رصيد خورفكان إلى 25 نقطة في المركز التاسع، تقدم الفريق الضيف خورفكان عن طريق اللاعب فيليب كيش، من هجمة منظمة ومتابعة لكرة عرضية والمرمى خال، وذلك في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، ورد اتحاد كلباء سريعاً عن طريق أحمد جشك، في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وفي الشوط الثاني فشل الفريقان في الوصول إلى المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.