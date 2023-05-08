حتا يصعد إلى دوري المحترفين.. و«الصقور» يقترب

صعد حتا للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد أن فاز على الرمس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة 32 لدوري الدرجة الأولى في استاد حمدان بن راشد آل مكتوم في نادي حتا، مستفيداً من تعادل دبا الحصن مع مسافي (1-1)، وفوز الإمارات على العربي (4-1) ليصبح رصيد حتا 71 نقطة، والإمارات 65 نقطة، ودبا الحصن 64، واتسع فارق النقاط بينه وبين صاحب المركز الثالث إلى 7 نقاط قبل جولتين من ختام المنافسات، فيما هبط فريق بينونة إلى دوري الدرجة الثانية بعد خسارته أمام الحمرية بهدفين نظيفين. سجل لحتا راشد عيسى (هاتريك) في الدقائق 18،20،83، بينما سجل للرمس البرازيلي فيليبي 23، والإيفواري بيني عبيد 30.

وفاز الإمارات على العربي (4-1)؛ إذ سجل للصقور البرازيلي ليذيري سيلفا في الدقيقة 4، وفهد بدر 9، والبرازيلي واندرسون كوستا 66، ومواطنه فارياس 90+1، وللعربي البرازيلي فرانسيفالدو 72.

وتعادل دبا الحصن مع مسافي بهدف لمثله، إذ سجل لمسافي حسام لطفي 84، ولدبا الحصن ماركوس سوزا 88.

وتعادل التعاون مع الجزيرة الحمراء 2-2، إذ سجل للتعاون الموريتاني ابلاي سي في الدقيقة 14، ومحمود قاسم 43، وللجزيرة الحمراء علي صنقور 57، وكايو هنريكو 67، وتعادل الفجيرة مع مصفوت بهدف لمثله وسجل للفجيرة البرازيلي برتينيو جواو10، ولمصفوت عبد القادر علي 83، وفاز فرسان هسبانيا على العروبة بهدف نظيف سجله الإسباني مادجر أنطونيو 15، وفاز الحمرية على بينونة بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي بيدرو 18، والمصري معتصم ياسين 52، كما فاز «غلف إف سي» على الذيد بثلاثية نظيفة سجلها علي إبراهيم 64، والإيفواري محمد ديوب 69، والسنغالي ويسلي باتريك 82.

فيما هبط فريق بينونة بعد خسارته أمام الحمرية بهدفين نظيفين، إذ تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الأخير قبل جولتين من نهاية منافسات الدوري ولتوسّع الفارق بينه وبين صاحب المركز الخامس عشر إلى 7 نقاط.

وتصدر حتا ترتيب الفرق برصيد 71 نقطة، يليه الإمارات برصيد 65، ثم دبا الحصن برصيد 64، ثم مصفوت 50، والحمرية 49 والعربي 48، ومسافي 44 والفجيرة 42، والتعاون 39، والعروبة 38، و«جلف إف سي» 38 والجزيرة الحمراء 38، والذيد 37، والرمس 32، وفرسان هسبانيا 19، وبينونة 15.

مباريات الجولة 33

14 مايو

مسافي – بينونة

مصفوت – دبا الحصن

الذيد – الفجيرة

العربي – غلف إف سي

العروبة – ستي

الحمرية – الجزيرة الحمراء

فرسان هسبانيا – حتا

الرمس - الإمارات