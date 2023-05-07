البطائح أقرب إلى «البقاء».. ودبا يتجه إلى «الهبوط»

خلط فريق البطائح الأوراق في معركة «البقاء» بدوري أدنوك للمحترفين أمس، عقب فوزه المثير على النصر 2-صفر، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ12، بينما عاد دبا إلى المركز قبل الأخير بـ19 نقطة بعد تعادل مخيب مع الشارقة، ما يجعل بقاء البطائح بيده في الجولة الختامية الـ26 حين يحل ضيفاً على العين، فيما سيكون على دبا الفوز وقتها على الظفرة وانتظار تعثر البطائح.

وقد يكفي البطائح التعادل لتحقيق البقاء في حال خسارة أو تعادل دبا، بينما خسارة البطائح مقابل فوز دبا على الظفرة تعني بقاء دبا وهبوط البطائح. في جانب آخر، حسم البقاء رسمياً بالنسبة لفرق خورفكان وبني ياس والنصر، رغم أنها كانت بعيدة عن الخطر.

واستعاد البطائح نغمة الانتصارات في الجولة 25 على حساب النصر الذي تجمد رصيده عند 24 نقطة. وشهدت المباراة إضاعة مهاجم النصر مالابا فرصة هدف محقق في الدقيقة 8 بعد انفراده بالمرمى، ولم يصادق حكم المباراة يحيى الملا على مقترح «الفار» بتوجيه بطاقة حمراء للاعب البطائح عيسى أحمد بعد احتكاك مع لاعب النصر مينديز في الدقيقة 17. وكاد البطائح يتقدم بهدف في نهاية الشوط الأول عندما سدد لورينسي بقوة جنب القائم 45+3.

وفي مطلع الشوط الثاني سجل البطائح هدف التقدم عن طريق البرازيلي لورنسي في الدقيقة 52 من تسديدة جميلة. وحصل حارس النصر شامبيه على بطاقة حمراء بعد أن تدخل بقوة في حق مهاجم البطائح أناتول في الدقيقة 77.

وسجل البطائح الهدف الثاني عن طريق لورنسي في الدقيقة 81.

في المقابل حافظ دبا على بصيص الأمل في البقاء بتعادل مثير مع الشارقة، حيث بات لدى «الملك» 43 نقطة، ولم يستطع الشارقة الحفاظ على تقدمه أمام دبا حين تقدم له المهاجم الإسباني باكو ألكاسير بهدف في الدقيقة 24، بعدما استعان الحكم عادل النقبي بتقنية «الفار» لاحتساب الهدف، فيما نجح لاعب دبا جاندير برينو في إحراز التعادل في الدقيقة 78، مستغلاً خطأ حارس الشارقة عادل الحوسني.

البطائح يملك مصيره بيده لتحقيق البقاء حين يواجه العين، بينما دبا مطالب بالفوز على الظفرة وانتظار خسارة البطائح.