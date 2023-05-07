أكاديمية «A.F.N.T» تتصدر ميداليات «الأساتذة» في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

اختتمت مساء أمس منافسات اليوم الثاني من جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي جرى تخصيصها لفئة الأساتذة، وأقيمت بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية. ونجحت أكاديمية A.F.N.T في تحقيق المركز الأول بـ20 ميدالية ذهبية، فيما حلت أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثاني و17 ذهبية، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث بثلاث ذهبيات.

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، في تصريح صحافي، إن جولة أبوظبي تمثل مسك ختام البطولة التي بدأت جولاتها بريو دي جانيرو، ثم انتقلت إلى ميامي وسيدني ولندن، وصولاً إلى عاصمة الجوجيتسو العالمية أبوظبي، في تأكيد على الدور الذي تلعبه الإمارات على صعيد نشر اللعبة وصناعة الأبطال، وترسيخ تفوقها في استضافة أبرز البطولات العالمية.

وأثنى على أداء لاعبي ولاعبات الإمارات في المنافسات، لافتاً إلى أن الإمارات أصبحت تتمتع بقاعدة راسخة من نجوم الرياضة الذين ينتمون إلى فئة أساتذة اللعبة من حملة الحزام الأسود.

ويشارك البطل الإماراتي زايد الكثيري، المصنف الأول في البطولة، ضمن فئة وزن 56 كغم للمحترفين اليوم، وعينه على تحقيق الميدالية الذهبية، والصعود بعلم الإمارات إلى منصة التتويج.