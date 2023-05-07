«بريتي ميسشيفاس» تهدي «غودولفين» لقباً تاريخياً في «كنتاكي أوكس»

سطرت المهرة «بريتي ميسشيفاس» الانتصار الأول لفريق «غودولفين» العالمي بلقب «كنتاكي أوكس» لخيول الفئة الأولى، بفوزها في السباق الذي امتد لمسافة 1800 متر رملي على مضمار «شيرشل داونز»، وأقيم أمس، في اليوم الافتتاحي من مهرجان «كنتاكي ديربي» الأميركي الشهير.

وأكدت «بريتي ميسشيفاس»، بإشراف المدرب برايندن كوكس، مقدرتها على تحمل عبء الانطلاقة من البوابة الخارجية، بعد أن قادها الفارس تايلو جافاليوني، لإظهار سرعة مبكرة ساعدتها في اللحاق بركب الصدارة، ثم التفوق في السباق بزمن دقيقة و49 ثانية و77 جزءاً من الثانية، بفارق «الرقبة» عن المهرة الأميركية «ذا غامبلينغ غيرل» بقيادة الفارس إريراد أورتيز، وثالثاً المهرة الأميركية «ذا أليس لوك» بقيادة الفارس خافيير كاستيلانو.

وقال مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين أميركا»، مايكل باناهان، في تصريح صحافي: «لم يسبق لنا الفوز في (كنتاكي أوكس)، وسبق لنا شغل المركز الثاني مع (ليتل بيل) منذ فترة طويلة، لذلك كانت المشاركة في نسخة 2023 بفرصتين حقيقيتين من خيول الإنتاج المحلي، ونحن نجني الآن الثمار من خلال الخيول التي تهيأت لنا خلال العامين الماضيين».

وأوضح: «كان لدينا تطلعات كبيرة للغاية في (بريتي ميسشيفاس) منذ ذهابها إلى حظيرة المدرب بريندان والش، وخلال الشتاء اعتقدنا أنها أفضل مهرة لدينا، قبل أن تبرز (ويت بينت) باكتساحها سلسلة سباقات (أوكلون)، وكانت مستحقة للغاية صفتها المرشحة الأولى لسباق (كنتاكي أوكس)، وغمرتنا الإثارة بوجود فرصتين كبيرتين للظفر بالسباق». وأضاف: «سننظر خلال مراحل تعافي (بريتي ميسشيفاس) و(ويت بينت) من هذا السباق، لكن البرنامج جاهز تماماً لهن لبقية العام، خصوصاً السباقات الرفيعة في نيويورك خلال الصيف، وربما كاليفورنيا في الخريف».

مهرات غودولفين تطارد لقب «1000 غينيز» الإنجليزي

يدفع فريق «غودولفين» العالمي بثلاثة من ممثلاته للظفر بلقب سباق «1000 غينيز الإنجليزي» للمهرات من ثلاث سنوات للفئة الأولى، ويجري اليوم لمسافة الميل (1600 متر عشبي) في ثالث أيام مهرجان الـ«غينيز» الذي يستضيفه مضمار نيوماركت البريطاني العريق.

وتطمح «موج»، بإشراف المدرب سعيد بن سرور، والثنائي «دريم أوف لاف» و«فيري كروسنغ» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لإهداء «غودولفين» اللقب الرابع تاريخياً في البطولة الكلاسيكية العريقة التي تعود نسختها الأولى إلى 1814، بعد أن توجت مهرات الشعار الأزرق باللقب، أعوام 1998 مع «كاب فيردي»، و2002 مع «كازيا»، و2011 مع «بلو بونتينغ».