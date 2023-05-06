"نقطة الشارقة" تبقي على بصيص الأمل في البقاء لدبا

أنعش دبا أمله في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم بعدما فرض التعادل أمام مضيفه الشارقة 1-1 خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم على استاد الشارقة ضمن الجولة 25 وقبل الأخيرة، ورفع دبا رصيده إلى 19 نقطة، ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة مع البطائح (21 نقطة) الفائز اليوم على النصر. وأصبحت فرص البطائح أكبر، إذ قد يكفيه التعادل في الجولة الاخيرة أمام العين للبقاء، بينما الخسارة وفوز دبا ستعني بقاء دبا وهبوط البطائح.

وواصل الشارقة الفائز أخيرا بلقب الكأس نتائجه السلبية في الدوري. وأنهى الشوط الأول متقدما بهدف عن طريق المهاجم الإسباني باكو الكاسير " 24" بعدما استعان الحكم عادل النقبي بتقنية الحكم الفيديو" الفار" لاحتساب الهدف فيما نجح لاعب دبا جاندير برينو في إحراز هدف التعادل " 78" في الوقت الحاسم مستغلا خطأ قاتلا لحارس مرمى الشارقة عادل الحوسني. ورغم تأخره بهدف في الشوط الأول الا أن دبا بقيادة مدربه الوطني حسن العبدولي حاول العودة بقوة إلى المباراة في الشوط الثاني، ونجح بالفعل في تعديل النتيجة.