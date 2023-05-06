البطائح يهزم "العميد" ويجدد الأمل مع "البقاء"

استعاد البطائح نغمة الانتصارات وتمكن من الفوز على ضيفه النصر بهدفين مقابل صفر اليوم ضمن الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين. وسجل هدفي الفوز

البرازيلي لورنسي ليصبح رصيد البطائح 21 نقطة في المركز الثاني عشر، ويصبح مصيره في البقاء بيده في الجولة الختامية حين يحل ضيفا على العين، واستفاد من تعادل دبا مع الشارقة بهدف لمثله، ليتحول الضغط كله إلى دبا بـ19 نقطة في المركز قبل الأخير، وسيكون على "النواخذة" الفوز في الجولة الأخيرة على الظفرة، وانتظار خسارة البطائح لكي يحقق البقاء. في المقابل تجمد رصيد النصر عند 24 نقطة في المركز التاسع.

وأضاع مهاجم النصر التوغولي مالابا فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 8 بعد انفراده بالمرمى. كما لم يصادق حكم المباراة يحيى الملا على مقترح (الفار) بتوجيه البطاقة الحمراء للاعب البطائح عيسى احمد بعد احتكاك مع لاعب النصر ريان مينديز في الدقيقة 17. وكاد البطائح يتقدم بهدف قبل نهاية الشوط الاول عندما سدد لورينسي كرة صاروخية مرت جنب القائم 45+3.

وفي مطلع الشوط الثاني سجل البطائح هدف التقدم عن طريق لورنسي في الدقيقة 52، بعد ان استلم كرة طولية وتمكن من تسديدها داخل المرمى بشكل جميل.

وكاد البطائح يسجل الثاني لولا ان راسية الكاميروني اناتول ذهبت للخارج 72، وحاول المغربي عادل تاعرابت الا ان كرته تصدى لها حارس البطائح زايد العامري 74. وحصل حارس النصر شامبيه على بطاقة حمراء بعد ان تدخل بقوة في حق مهاجم البطائح أناتول خارج الجزاء، ليلعب النصر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77. ونجح البطائح من تسجيل الهدف الثاني عن طريق المنفرد بالمرمى البرازيلي لورنسي في الدقيقة 81.