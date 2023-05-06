النجمة 17 تُغري الشارقة في دوري «أقوياء اليد»

يسدل الستار في الخامسة عصر اليوم على بطولة الدوري العام لكرة اليد، بإقامة أربع مباريات في التوقيت ذاته، ضمن الجولة السابعة من الدور النهائي، يطلب من خلالها حامل اللقب للمواسم الستة الماضية، والمتصدر الحالي فريق الشارقة (20 نقطة) الخروج بنتيجة الفوز أو التعادل أمام ضيفه الجزيرة، لإعلان نفسه بطلاً للمرة 17 تاريخياً في البطولة، في جولة يتمسك فيها شباب الأهلي الوصيف (18 نقطة) بحظوظه في انتزاع فوز على مضيفه مليحة، بما يضمن له في حال تعثر «الملك» في إحالة إعلان هوية بطل الدوري لمواجهة «فاصلة» تجمع مجدداً الشارقة مع شباب الأهلي.

كما تشهد الجولة خوض العين (ثالث الترتيب برصيد 15 نقطة) مواجهة سهلة نسبياً حين يحل ضيفاً على متذيل الترتيب دبا الحصن صاحب رصيد ست نقاط، قبل أن تشهد صالة الشيخ راشد بن حمدان في نادي النصر موقعة من العيار الثقيل تجمع صاحب الضيافة بجاره الوصل، في مباراة تحدد نتيجتها هوية سادس الترتيب العام للبطولة، إذ يدخلها «العميد» برصيد تسع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن «الإمبراطور».

ويأمل الشارقة أمام الجزيرة الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الدور النهائي، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، يكفل لـ«الملك» الاحتفاظ باللقب للعام السابع على التوالي، إلا أن طموحات الشارقة تصطدم بتطلعات مشروعة لـ«فخر أبوظبي» في إنهاء الدوري بالصورة المثلى، وتحقيق فوز يضمن له الارتقاء إلى رصيد 17 نقطة، وفرصة انتزاع المركز الثالث في الترتيب العام في حال تعثر العين.

وعلى الطرف الآخر، يتمسك شباب الأهلي بفرصته الوحيدة (الفوز على مليحة، وخسارة الشارقة أمام الجزيرة)، الكفيلة بخلط أوارق البطولة مجدداً، بدخول «فرسان دبي» في شراكة مع «الملك» على صدارة الترتيب العام برصيد 21 نقطة لكل منهما، وفرض وفق لوائح البطولة للموسم الحالي خوض مواجهة «فاصلة» تتحدد من خلالها هوية بطل الدوري.

ولا تبدو مهمة شباب الأهلي سهلة، خصوصاً أن مليحة سبق له أن فرض التعادل على «فرسان دبي» في الدور التمهيدي نوفمبر الماضي بنتيجة (24-24).