3 نقاط حاسمة لعجمان والوحدة في صراع الكبار بالدوري

تبرز مواجهة عجمان مع الوحدة في الجولة الـ25 من دوري أدنوك للمحترفين عند التاسعة من مساء اليوم، على استاد راشد بن سعيد في عجمان.

وتُمثل المباراة مُفترق طرق بالنسبة للفريقين، خصوصاً الوحدة الذي يأمل تحقيق الفوز للتمسك بشعرة الأمل المتبقية للمنافسة على لقب الدوري الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من شباب الأهلي، بعدما بات الفارق بينهما ثلاث نقاط فقط.

ولن يكون الوحدة مطالباً بتحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين بالدوري فحسب، بل إنه أصبح في حاجة لخسارة شباب الأهلي وتعادله في مباراة، وتعثر العين ولو بالتعادل في مباراتيه ضد الوصل والبطائح.

ولم يعد أمام الوحدة سوى التفكير في أحد المركزين الثاني أو الثالث لضمان المشاركة الآسيوية في النسخة المقبلة، بالفوز اليوم على «البرتقالي» وأمام بني ياس في الجولة الأخيرة.

ولكن طموحات العنابي لن تكون مفروشة بالورد، خصوصاً في مباراة اليوم ضد البرتقالي، والذي يطمح هو الآخر إلى حصد النقاط، وتعزيز وجوده في المربع الذهبي في إنجاز لم يسبق أن حققه عجمان منذ ظهوره في دوري المحترفين.

وبلغ «البرتقالي» الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة، وودع المسابقة بصعوبة كبيرة أمام الشارقة، المتوج باللقب في نسختين متتاليتين، كما قدم عجمان مستويات لافتة في الدوري، وتحديداً في آخر ثماني مباريات لم يعرف خلالها الفريق طعم الخسارة، محققاً خلالها 18 نقطة من الفوز في خمس مباريات، والتعادل في ثلاث.

وسبق لعجمان والوحدة، أن التقيا من قبل، في 21 مواجهة، كانت الغلبة للبرتقالي في ست مواجهات، مقابل 10 للوحدة، وحضر التعادل في خمس مناسبات.