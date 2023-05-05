أكثر من 32 ألف مشجع يحضرون مباراة السوبر المصري في أبوظبي

رسم أكثر من 32 ألف متفرج صورة زاهية في مدرجات استاد محمد بن زايد بأبوظبي، خلال مباراة كأس السوبر المصري لكرة القدم التي جمعت مساء اليوم بين الاهلي ومنافسه فريق بيرامييدز، وعلى مدار اللقاء لم تتوقف الجماهير عن الهتاف بأسماء اللاعبين وترديد الاهازيج لحث اللاعبين في ارضية الملعب على تقديم أفضل ما لديهم.

وتوافد الجماهير على ملعب المباراة منذ الرابعة والنصف عصراً موعد فتح البوابات، أي قبل اكثر من 4 ساعات على انطلاق اللقاء، مؤكدين بذلك الشغف الكبير للجماهير المصرية وحبها لكرة القدم، وكان الحضور من كلا الجنسين والاسر والاطفال الصغار مع عائلاتهم، كما جذبت المباراة جماهير من بعض الجاليات المقيمة في الدولة.

وقدم المطرب المصري تامر حسني فاصل غنائي قبل انطلاق اللقاء شهد تفاعلاً كبيراً من جانب الجماهير، كما ادى مجموعة من الاغناني بين شوطي اللقاء وسط تجاوب كبير أيضاً من قبل الجماهير التي رددت معه الاغنيات.

وشهدت عملية الدخول للملعب سلاسة واضحة، كما قدم المتطوعون الإرشادات للجماهير لتسهيل مهمة وصولها إلى البوابات المحددة وفقاً للتذاكر.