"مجموعة سيتي" تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي

أبرمت مجموعة سيتي فوتبول غروب المملوكة من الإمارات، والتي تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، صفقة شراء حصة الاغلبية في نادي باهيا البرازيلي، بحسب ما أعلن الطرفان أمس. واستحوذت المجموعة على 90% من أسهم باهيا، بحسب بيان النادي الاكثر شعبية في شمال شرق البرازيل المكتظ بالسكان.

وقال الإسباني فيران سوريانو الرئيس التنفيذي في "سيتي فوتبول غروب"، التي تضم أمثال نيويورك سيتي أف سي الأميركي، ملبورن سيتي الاسترالي، تروا الفرنسي، باليرمو الإيطالي وجيرونا الإسباني "باهيا استثنائي في حجمه وقاعدته الجماهيرية، سيكون ثاني أكبر ناد في المجموعة".

وتابع في مؤتمر صحافي في سالفادور عاصمة ولاية باهيا "ترى المجموعة في باهيا والكرة البرازيلية أكبر فرصة نمو استثماري في العالم. يتوقف الأمر علينا والأندية الأخرى لجعل الدوري ينمو كما يستحق". وهذا الاستحواذ الأول للمجموعة في البرازيل، أكبر مصدر للاعبين في العالم. وباتت المجموعة تملك حصصاً في 13 نادياً في أربع قارات. وتأسس النادي البرازيلي في 1931 وأحرز لقب الدوري مرتين في 1959 و1988.