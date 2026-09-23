16 فريقاً من 9 دول.. كأس ميسي تتوسع في نسختها الثانية

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس ميسي في نسختها الثانية، مضاعفة عدد الفرق المشاركة مقارنة بالنسخة الأولى التي أُقيمت العام الماضي، في خطوة تعكس التوسع المتسارع للبطولة المخصصة للمواهب الشابة.

ومن المقرر أن تشهد النسخة الجديدة مشاركة 16 فريقاً تحت 16 عاماً، يمثلون 9 دول، على أن تُقام منافساتها في مرافق نادي إنتر ميامي خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026.

وعلى مدار أسبوع كامل من المنافسات، تلتقي مجموعة من أبرز أكاديميات وقطاعات الناشئين التابعة لأندية من مختلف أنحاء العالم، في نسخة يُنتظر أن تتجاوز نجاح البطولة الافتتاحية، وفق ما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وكشفت الجهة المنظمة عن النسخة الجديدة عبر مقطع فيديو حظي باهتمام دولي، أعلنت من خلاله رفع عدد الفرق المشاركة من 8 إلى 16 فريقاً، مما يرفع إجمالي عدد مباريات البطولة إلى 48 مباراة، بحسب الصحيفة.

وتواصل اللجنة المنظمة العمل على ترسيخ البطولة باعتبارها منصة بارزة لاكتشاف وتطوير المواهب الشابة، من خلال جمع مجموعة من أبرز اللاعبين الواعدين في العالم تحت الشعار الرسمي: "لعبة اليوم، لاعبو الغد".

ومن بين أبرز الأندية التي وُجهت إليها دعوات المشاركة في النسخة الثانية، ريفر بليت حامل لقب النسخة الأولى، وبوكا جونيورز، ونيولز أولد بويز، وفلامينغو، وبرشلونة، وكورنيلا، وأرسنال، ومانشستر سيتي، وإنتر ميلان، وأياكس أمستردام.