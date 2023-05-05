هل يُحسم لقب الدوري في الجولة 25

يبحث فريق شباب الأهلي عن حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين في الجولة 25 (غداً وبعد غد) وهي المرحلة قبل الأخيرة، عندما يحل ضيفاً على بني ياس الذي لايزال في دائرة الهبوط. وكان بني ياس عرقل العين في الجولة الماضية، ما منح شباب الأهلي أفضلية حسم اللقب بيده، في حال الفوز بعد غد الأحد.

وتبدأ الجولة بأربع مباريات تجمع غداً الظفرة مع الجزيرة، الشارقة مع دبا، البطائح مع النصر، وعجمان مع الوحدة، وتستكمل الأحد بثلاث مباريات يلتقي فيها كلباء مع خورفكان، والوصل مع العين في قمة جماهيرية على استاد زعبيل، وبني ياس مع شباب الأهلي.

ويحتاج شباب الأهلي إلى 3 نقاط فقط لحسم لقب الدوري رسمياً، واستعادة اللقب الغائب منذ سبع مواسم، وبالتحديد منذ أن فاز به في موسم 2015-2016.

وفي حال نجح دبا في الفوز على الشارقة، وهزم النصر فريق البطائح، سيتأكد هبوط البطائح رسمياً رغم البداية والانطلاقة التاريخية للفريق الموسم الحالي، والعدد الكبير من اللاعبين الدوليين الذين تعاقد معهم الفريق، لكن في حال فوز البطائح، وخسارة دبا، فسيتأجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.

كما ستكون هناك قمة في عجمان تجمع صاحب الأرض أمام الوحدة، ويبحث فيها عجمان عن مجد وفوز جديد ليصل إلى النقطة 47 في رصيد تاريخي للفريق في بطولة الدوري، وتأكيد بقائه في مربع الكبار، متفوقاً على فرق كبيرة مثل الوصل والجزيرة والشارقة والنصر، بينما يبحث الوحدة عن الحفاظ على فرصته في المنافسة على لقب الدوري والتساوي مع شباب الأهلي، قبل أن يخوض الأخير مباراته الأحد في بني ياس.

ويشهد اليوم الثاني قمة من العيار الثقيل في زعبيل، يبحث فيها الوصل عن ردّ الدين إلى فريق العين، بعد أن فاز الأخير عليه في نصف نهائي الكأس، كما يبحث الوصل عن مكان في مربع الكبار بعد موسم شاق وجيد.

مباريات الجولة 25

السبت 6 مايو

الظفرة – الجزيرة 18:15

الشارقة – دبا 18:15

البطائح – النصر 18:15

عجمان – الوحدة 21:00

الأحد 7 مايو

اتحاد كلباء – خورفكان 18:15

الوصل – العين 21:00

بني ياس – شباب الأهلي 21:00