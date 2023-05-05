الغساني: لا يمكن إخفاء فرحتنا بتعادل بني ياس مع العين

أكد لاعب شباب الأهلي يحيى الغساني أن تعادل بني ياس مع العين في الجولة الـ 24 من دوري أدنوك للمحترفين، أعاد الهدوء إلى «فرسان دبي»، خصوصاً بعدما تعادل الفريق أيضاً مع الوصل في الجولة نفسها. وقال الغساني لـ«الإمارات اليوم»: «لا يمكن إخفاء فرحتنا بتعادل بني ياس مع العين». وشدد على أن شباب الأهلي لن يتنازل عن حسم اللقب في «الشامخة» حين يواجه بني ياس في ملعب الأخير الأحد المقبل. وقال: «شهدت الجولة الماضية سيناريو درامياً بعدما أحرز الوصل هدف التعادل في مرمى شباب الأهلي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، وبالطريقة نفسها أحرز بني ياس هدف التعادل في مرمى العين ليستمر فارق النقاط الثلاث بين الفريقين في لائحة الترتيب».

وأوضح: «لا يمكن أن ننكر أننا كنا نتابع نتيجة مباراة العين وبني ياس، ولا يمكن أيضاً أن ننكر فرحتنا بتعادل (السماوي)؛ لأنه أعاد لنا الهدوء عقب فقدان الفريق نقطتين بتعادله أمام الوصل؛ لذلك نتيجة المباراة الأخرى خدمتنا بشكل كبير لتستمر الأمور في أيدينا لحسم اللقب». وعن إهدار أربع نقاط في الجولتين الماضيتين أوضح: «لعبنا أمام النصر ثم الوصل، وهما مباراتا (ديربي) ومن الطبيعي أن تكون فيهما إثارة وصعوبة على شباب الأهلي، ورغم قسوة النتيجة في المباراتين بدخول مرمانا هدف التعادل في الوقت القاتل بالطريقة نفسها في المباراتين، فإن الجيد هو أننا نحتفظ بحظوظنا في التتويج بلقب الدوري بالاعتماد على أنفسنا».

وواصل حديثه: «أمر طبيعي أن يشعر جمهور شباب الأهلي بالحزن، ولكن أحياناً المباريات لا تخدم اللاعبين لتحقيق النتائج التي يتمنّاها الجمهور». وأضاف: «سنخوض مباراة بني ياس بتركيز كبير حتى لا نخسر المزيد من النقاط».

وأشار إلى أن شباب الأهلي لا يعاني أي ضغوطات، مشدداً على أن الفريق يخوض جميع المباريات بتركيز كبير، ويحظى بثقة عالية من الجميع لاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي.

وتابع: «الدوري في الموسم الحالي قوي جداً، ويعد من أفضل المواسم التي شاركت فيها، وأتمنّى أن ننهي المسابقة بأفضل طريقة ممكنة، ونحتفل باللقب بعد غياب طويل منذ 2016». وعن سر تفوق الفريق، رغم عدم إبرامه تعاقدات من العيار الثقيل مقارنة بالأندية المنافسة الأخرى، قال: «التعاقدات ليست مقياس تفوق الفريق، خصوصاً أن شباب الأهلي لديه مجموعة رائعة من اللاعبين ورغم بعض الغيابات، فإن وجود عدد كبير من اللاعبين الجاهزين حافظ على تفوق الفريق، وبالتالي صدارته للدوري.

وعن تألقه في الموسم الحالي وما إذا كان يعد أفضل مواسمه، قال: «سعيد بالمستوى الذي أقدمه خصوصاً أنني أبذل جهداً كبيراً في التدريبات، لكن ذلك يعود في المقام الأول إلى مردود الفريق بشكل عام، والعمل الذي يقوم به الجهاز الفني؛ إذ إن تركيزي في المقام الأول على العمل الجماعي وليس المردود الفردي».

وختم تصريحات بالإشادة بجمهور شباب الأهلي، وقال: «حضور الجمهور كان خيالياً في مباراة الوصل، ونحن سعداء بدعم الجمهور لنا، ونأمل أن نحسم اللقب في الشامخة، وأن نسعد الجمهور الذي يسعى لأن يحتفل باللقب في الجولة المقبلة، حتى تكون مباراتنا في الجولة الـ26 أمام عجمان في أجواء احتفالية».

من الجيد أن نحتفظ بحظوظنا في التتويج بلقب الدوري بالاعتماد على أنفسنا.

تركيزي في المقام الأول على العمل الجماعي وليس المردود الفردي.