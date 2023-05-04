قائمة ممنوعات على جمهور السوبر المصري.. عصى السيلفي والوقوف على المقاعد

حددت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي وبيراميدز غداً الجمعة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي القائمة الخاصة بقواعد السلوك والممنوعات على جماهير الناديين.

وحصلت "الإمارات اليوم" على القائمة التي تتضمن 20 بنداً تمثلت في عبوات الطلاء البخاخ أو المواد الكيمائية والألعاب النارية ومؤشرات "الليزر" والوقوف على المقاعد أو في الممرات والأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغار والحيوانات والمواد التي قد تعرض السلامة العامة للخطر والمظلات وعصى السيلفي وعربات الأطفال ولفافات الورق وشاحن الهواتف والسجائر الإليكترونية والأسلحة والعبوات والاكواب الزجاجية أو المعدنية ويسمح فقط بالأكواب البلاستكية إضافة إلى عدم السماح بالتسجيل الصوتي أو المرئي أو التقاط الصور الا للاستخدام الشخصي وكذلك المواد ذات الطابع العنصري مثل القمصان أو الأعلام بجانب دخول أرض الملعب أو المنطقة المحيطة و سواري الاعلام اكثر من 50 سم فضلا عن ارتداء أو احضار مواد ترويجية أو إعلانية لفرق غير مشاركة والكرات بمختلف أنواعها و العطور ومستحضرات التجميل والمأكولات والمشروبات

وشملت قواعد السلوك الخاصة بالمباراة ست قواعد هي البقاء خارج الأماكن الممنوعة ضمن الاستاد و الجلوس في المقعد المخصص حسب التذكرة، وإبراز التذكرة عند الطلب والتعاون عندما يطلب منك الانتقال إلى مقعد آخر لأسباب أمنية، ولا يسمح بالتدخين، وذلك يشمل السجائر الإلكترونية وإبقاء كافة السلالم والممرات ومخارج الطوارئ خالية في جميع الأوقات.