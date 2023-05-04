عجمان يطلب من الرفاع البحريني تمديد إعارة علي مدن

تواصلت إدارة نادي عجمان مع نظيرتها في الرفاع البحريني بشأن تمديد إعارة اللاعب علي مدن لمدة موسم آخر.

وكان «مدن» قد انضم لنادي عجمان في بداية الموسم الحالي معاراً من الرفاع، وتألق بصورة كبيرة هذا الموسم، بخوضه 23 مباراة من أصل 24، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن المدرب الصربي للبرتقالي، غوران، أوصى إدارة النادي بالاحتفاظ بخدمات اللاعب البحريني في الموسم المقبل، وهو ما عملت عليه الإدارة بمحاولة تمديد إعارة اللاعب في الموسم المقبل، لحسم هذا الملف في وقت مبكر.

من ناحية أخرى أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان، محمد حسين، أن تركيز اللاعبين والجهاز الفني منصب على المباراتين المتبقيتين في بطولة الدوري، سعياً لاحتلال موقع في المربع الذهبي.

ويحتل عجمان حالياً المركز الرابع في جدول الترتيب العام برصيد 44 نقطة متساوياً مع الوصل صاحب المركز الخامس بالرصيد ذاته،

ويستضيف البرتقالي الوحدة مساء بعد غدٍ في الجولة 25، ثم يخرج للقاء شباب الأهلي في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وقال مدير فريق عجمان محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «احتلال مركز في المربع الذهبي سيكون أفضل ختام لمسيرة مميزة للبرتقالي تألق فيها بصورة كبيرة في البطولات

كافة، ولولا حالة عدم التوفيق في بعض المباريات لكان بالإمكان أفضل مما كان».

وأضاف: «فخورون بفريق عجمان وبلاعبيه وجهازهم الفني، الذين بذلوا ما في وسعهم في كل البطولات التي نافسوا فيها هذا الموسم، وأعتقد أن الفريق أصبح لديه فريق جاهز للمنافسة في المواسم المقبلة بصورة أكبر وتحقيق طموحات جماهيره التي ساندته في كل المناسبات، بعد إضافة بعض العناصر التي تزيد من قوة الفريق وتجعل لديه دكة بدلاء على مثل قدر الأساسيين، وأعتقد أن الإدارة العليا للنادي ومجلس الإدارة بدأوا من الآن العمل على هذا الأمر».

وعن مباراة الوحدة المقبلة، قال محمد حسين: «مباراة صعبة على الطرفين، فالوحدة مازال لديه أمل في المنافسة على بطولة الدوري، ونحن لدينا هدف نسعى لتحقيقه، وأتوقع أن تكون المباراة في غاية القوة والندية، وثقتنا في لاعبي عجمان كبيرة وبمساندة الجماهير سنخرج بالنتيجة التي نطمح إليها».

• 23 مباراة خاضها علي مدن مع عجمان في الدوري من أصل 24 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة.