صحوة دبا الفجيرة تضع 5 فرق في دائرة الهبوط إلى «الهواة»

اتسعت دائرة الهبوط في دوري أدنوك للمحترفين لتضم خمسة فرق مرشحة لمصاحبة الظفرة إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة»، بسبب التغير الكبير في نتائج فريق دبا الفجيرة الذي حصد 14 نقطة في آخر ست مباريات.

وبالنظر إلى المباريات المتبقية في الجولتين المقبلتين، سيجد البطائح نفسه مجبراً على الفوز أمام النصر والعين، أو انتظار نتائج الفرق الأخرى خاصة دبا الذي سيكون في مواجهة صعبة أمام الشارقة، ولكنه سينهي موسمه على أرضه أمام الظفرة الهابط رسمياً، وهو ما يعني إمكانية الحصول على ثلاث نقاط تجدّد أمله في البقاء في البطولة.

وتوجد في دائرة الهبوط طبقاً لعدد النقاط، خمسة فرق هي البطائح 18 نقطة، دبا 18 نقطة، بني ياس 23 نقطة، خورفكان 24 نقطة، النصر 24 نقطة، ويحتاج النصر وخورفكان إلى نقطة واحدة لضمان البقاء بسبب فاصل النقاط الست مع فريقي دبا والبطائح، وستكون الجولة المقبلة التي ستقام يومي السبت والأحد حاسمة للنصر وخورفكان، من أجل الحصول على نقطة البقاء، خاصة النصر الذي سيكون في مواجهة صعبة أمام البطائح الباحث عن الفوز فقط لضمان البقاء، خاصة أنه سيخرج المباراة الأخيرة لمواجهة العين، وهو ما يعني صعوبة الحصول على أي نقاط من ملعب العين المنافس على درع الدوري.

وأشعل دبا الفجيرة بقيادة المدرب المواطن حسن العبدولي، الصراع بعد أن كان قريباً من الهبوط، ليحقق نتائج قوية وإيجابية، أهمها الفوز على النصر وبني ياس والبطائح وخورفكان، والتعادل مع الوحدة.

من جانبه أكد مدير منتخب الإمارات للكرة الشاطئية بدر حارب، أن بطولة الدوري هذا الموسم لم تكن بالشكل المناسب في الجانب الفني بسبب عدم استقرار أي فريق على مستوى فني ثابت، مشيراً إلى أن شباب الأهلي بالتأكيد هو الأقرب للحصول على اللقب، ولكن هذا غير مضمون أيضاً بالنظر إلى نتائج الفرق في البطولة.

وقال بدر حارب، لـ «الإمارات اليوم»: «البطولة ناجحة في الجانب التنظيمي والجماهيري والتسويقي، لكن في الجانب الفني لم تصل إلى المستوى المطلوب، عناصر الإثارة والتشويق والجماهير كانت حاضرة بشكل كبير».

وأضاف: «قبل ست جولات فقط كان الكل يتوقع هبوط دبا رسمياً، ولكن ما فعله المدرب المواطن حسن العبدولي أمر رائع، الآن هناك خمسة فرق في دائرة الصراع، لعل فريقي النصر وخورفكان هما الأقرب للبقاء؛ إذ يحتاجان إلى نقطة واحدة من مباراتين، أما البطائح فسيكون أمام اختبارات صعبة تبدأ من النصر وتنتهي في العين، دبا سيواجه الشارقة ولكنه سيجد نفسه في المباراة الأخيرة أمام الظفرة الهابط رسمياً والذي سيحدد الفريق الهابط معه».

مواجهات الفرق المرشحة للهبوط

البطائح (18 نقطة)

- البطائح – النصر.

- العين – البطائح.

دبا (18 نقطة)

- الشارقة – دبا.

- دبا – الظفرة.

بني ياس (23 نقطة)

- بني ياس – شباب الأهلي.

- الوحدة – بني ياس.

خورفكان (24 نقطة)

- اتحاد كلباء – خورفكان.

- خورفكان – الوصل.

النصر (24 نقطة)

- البطائح – النصر.

- النصر – الشارقة.