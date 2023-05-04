العاجل: أصحاب الخبرة الأنسب لتحكيم الجولتين الأخيرتين من الدوري

أكد الحكم الدولي السابق عبدالله العاجل أهمية قيام لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم بتعيين حكام مميزين وأصحاب خبرة لإدارة المباريات المهمة والحاسمة في الجولتين 25 و26 الأخيرتين في دوري أدنوك للمحترفين، سواء على صعيد المنافسة على لقب الدوري أو الصراع من أجل البقاء وتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، موجهاً في الوقت ذاته خمس نصائح مهمة للحكام الذين يتم تعيينهم لإدارة هذه المباريات هي: أهمية التركيز والحضور الذهني الجيد، وكيفية إدارة المباراة والتعامل معها وقراءتها جيداً حتى قبل أن تبدأ ومعرفة ماذا يريد الفريقان من المباراة، ومعرفة وضعية الفريقين في جدول ترتيب فرق الدوري وكذلك ماذا تريد الفرق الأخرى من مثل هذه المباريات، بجانب التدقيق في القرارات الإداراية حتى في مسألة إخراج البطاقات الملونة لأن الإنذار سيكون في هذه الحالة مؤثراً بالنسبة للفريق ناهيك بالبطاقة الحمراء، فضلاً عن أهمية التواصل بين طاقم التحكيم في المباراة طوال الـ90 دقيقة.

ويتصدر شباب الأهلي بـ51 نقطة دوري أدنوك للمحترفين، وينافسه العين 48 نقطة والوحدة بالرصيد نفسه على لقب الدوري، بينما تتصارع خمسة فرق للهروب من دوامة الهبوط، في حين هبط الظفرة رسمياً إلى دوري الهواة.

وقال عبدالله العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «على لجنة الحكام تصنيف المباريات في الجولتين الأخيرتين للدوري، وهي مباريات حاسمة وأخرى تحصيل حاصل، وتعيين قضاة الملاعب بناء على ذلك وفقاً لأهمية كل مباراة، وأن تضع كل ثقلها التحكيمي في المباريات المهمة، ووجود طاقم تحكيم يضم حكاماً خبرة».

وأشار العاجل إلى أن أي خطأ تحكيمي يمكن أن يكلف النادي المعني جهد موسم كامل، مطالباً قضاة الملاعب بضرورة مراعاة كل هذه الجوانب بشكل جيد.

النصائح الـ 5

1- التركيز والحضور الذهني الجيد.

2- قراءة المباراة جيداً وماذا يريد الفريقان من المباراة.

3- معرفة وضعية الفريقين في جدول الترتيب.

4- تدقيق الحكام في القرارات الإدارية ومسألة إخراج البطاقات الملونة.

5- التواصل بين طاقم التحكيم طوال الـ90 دقيقة.