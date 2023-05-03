خيول الإمارات تخوض تحدي «كومونويلث كب» التحضيري

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمي، اليوم، نحو مضمار «أسكوت» البريطاني العريق، حين يدفع ملاك الإمارات بثلاثة من نخبة جيادها، لخوض تحدي نظيراتها الدولية على لقب الشوط الخامس والرئيس «تحضيري كومونويلث كب»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات للفئة الثالثة «جروب 3»، ويجري لمسافة 1200 متر عشبي.

ويتأهب نجم «غودولفين»، المهر «مسشيف ماجك»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لحجز موقعه في مهرجان «رويال أسكوت» 2023، باستهلال موسمه لعمر الثلاث سنوات من بوابة «تحضيري كومونويلث كب»، وذلك بعد أن توج المهر المنحدر من نسل الفحل «أكسيد أند إكسل» موسماً استثنائياً العام الماضي، محققاً فوزاً باهراً في «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرينت» لخيول الفئة الأولى «جروب1»، الذي جرى على مضمار «كينلاند» الأميركي أكتوبر الماضي، وجاء على خلفية عروض قوية قدمها «مسشيف ماجك» في سباقات المملكة المتحدة، متضمنة تسجيله الفوز في سباق «سيرينا ستيكس» للفئة الثالثة على مضمار «كمبتون بارك».

ويطمح ثاني ممثلي الإمارات المهر «مربان»، المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب شارلي فلويز، إلى إضافة انتصار جديد على صعيد سباقات التصنيف الرفيع، بعد أن حقق صيف العام الماضي الفوز في الفئة الثانية «جروب2» في سباق أقيم على مضمار «غودوود» البريطاني، وإنما جرى لمسافة أطول بلغت 1400 متر، التي اتبعها «مربان» بخوض اختبار سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً في محاولتين لم يكتب لهما النجاح.

بدوره، يتطلع المهر «كولد كايس» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كي أر بورك، إلى تدشين موسمه بعمر الثلاث سنوات، بالصورة ذاتها التي أنهى عليها موسم 2022، حين فاز بانتصارين متتاليين في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، جاء آخرهما الظفر بلقب سباق «وليام هيل»، الذي جرى على ذات مسافة 1200 متر، وإنما على مضمار «ريد كار».

ويبرز ضمن قائمة الجياد المنافسة على اللقب، بطل سباق «كوفنتري ستيكس» في مهرجان «رويال أسكوت» للعام الماضي، المهر «برادسيل» بشعار فريق «فيكتوريوس» البحريني، وإشراف المدرب أرشي واطسون، بجانب المهرة «تريليوم» المملوكة لمربط «روككليف» بإشراف المدرب ريتشارد هانون، والتي لم تخرج عن المركزين الأول والثاني في مشاركاتها الخمس بعالم السباقات، من ضمنها ثلاثة انتصارات، جاء آخرها سبتمبر الماضي في سباق للفئة الثانية «جروب2»، الذي أقيم على مضمار «داونكستر»، وإنما لمسافة أقصر بلغت 1000 متر.

وعلّق مدرب «غودولفين» شارلي آبلبي على استعدادات «مسشيف ماجك» لخوض تحدي «تحضيري كومونويلث كب»، بقوله في تصريحات صحافية: «نشعر بالارتياح تجاه تحضيرات (مسشيف ماجك)، الذي عادة ما يفضل الركض ضمن مجموعة كبيرة، وعلى أرضية أكثر جفافاً، لكن هذا السباق بمثابة نقطة انطلاق للموسم، ونأمل أن يهيئه السباق للمنافسة في (كومونويلث كب) الشهر المقبل».